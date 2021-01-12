Строгое наказание

В Казахстане ужесточили наказание за дачу взятки, посредничество во взяточничестве и незаконное вмешательство в бизнес.

Как отметил руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции ВКО Ерлан Жалмагамбет в ходе брифинга на площадке ANTIKOR ORTALYGY, люди, намеренно занимающиеся подкупом должностных лиц либо выступающие посредниками при передаче незаконного вознаграждения, должны нести серьёзную уголовную ответственность.

– На сегодняшний день в Уголовный кодекс РК внесены соответствующие поправки. К примеру, ранее за преступление, предусмотренное частью 2 статьи 367 УК РК «Дача взятки в значительном размере», максимальная санкция составляла до пяти лет лишения свободы. Это деяние признавалось преступлением средней тяжести, – пояснил Ерлан Жалмагамбет.

Теперь, согласно новой редакции, верхний порог наказания увеличен до семи лет, что автоматически относит это преступление к категории тяжких с соответствующими правовыми последствиями – запрет условно-досрочного освобождения и невозможность отбытия наказания сразу в колонии минимальной безопасности.

– И получатели, и дающие взятки будут строго наказываться. Такие же жёсткие меры в виде запрета на условно-досрочное освобождение и отбытие наказания сразу в колонии минимальной безопасности будут применяться к лицам, осуждённым за посредничество во взяточничестве, совершённое неоднократно либо преступной группой или лицом с использованием своего служебного положения, – сообщил глава Антикоррупционной службы ВКО.

Кроме увеличения сроков лишения свободы, возросли и размеры кратных штрафов за дачу взятки и посредничество во взяточничестве. Так, согласно новым изменениям, теперь для дающих взятку до 50 МРП (до 145 тыс. тенге) минимальный размер кратного штрафа увеличен вдвое.

– Если лицо осуждено за дачу взятки в сумме 100 тыс. тенге, то минимальный штраф, который может быть назначен ему судом, составит два млн тенге. Прежде эта сумма составляла один млн тенге. Также вдвое увеличен порог кратного штрафа и для посредников, – сказал Ерлан Жалмагамбет. – Призываю граждан отказаться от решения вопросов путём выплаты незаконных вознаграждений. За это предусмотрены жёсткие уголовные санкции.

Кроме того, с 2018 года в Казахстане реализуется проект по защите бизнеса и инвестиций, суть которого заключается в сопровождении предпринимателей во взаимодействии с госструктурами.

– В регионе под антикоррупционным сопровождением находятся 39 бизнес-проектов с общей суммой инвестиций свыше 277,5 млрд тенге. Для защиты бизнеса в Уголовный кодекс РК внесены поправки, усиливающие ответственность за воспрепятствование работе предпринимателей, – отметил спикер. – Теперь за вмешательство в бизнес со стороны сотрудников правоохранительных органов последним грозит до пяти лет лишения свободы вместо двух. Совершение таких деяний руководством правоохранительных органов и судьями влечёт более строгое наказание – до восьми лет лишения свободы.

По словам главы Антикоррупционной службы ВКО, принятие подобных законодательных поправок позволит повысить эффективность противодействия коррупции.

В 2020 году в Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 32 факта по статье 367 УК РК «Дача взятки».

Гульжан Естаева

Фото Антикоррупционной службы ВКО