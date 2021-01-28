Строго по назначению

По итогам 2020 года в ВКО выявлено свыше 150 нарушений земельного законодательства в части предоставления земельных участков.

В областном центре состоялся прямой эфир в рамках проекта ANTIKOR LIVE. Темой обсуждения стали проводимые мероприятия по контролю за использованием и охраной земель в ВКО. Организатором выступил проектный офис «Шығыс – адалдық алаңы».

Руководитель Управления по контролю за использованием и охраной земель Восточно-Казахстанской области Сейсенгазы Чукаев сообщил, что ведомством проводится совместная работа с уполномоченными и местными исполнительными органами по вопросу принятия мер в отношении неиспользуемых земель или используемых с нарушением законодательства.

По его словам, в мае 2018 года управлению переданы функции по проведению государственного контроля за законностью принятых решений местных исполнительных органов (за исключением городов областного значения). В 2020 году проведено 45 проверок в отношении местных исполнительных органов районов, городов, сельских округов. В результате выявлено 155 решений, вынесенных с нарушением земельного законодательства, из них 118 решений приняты с нарушением установленных сроков рассмотрения обращений граждан о предоставлении права на земельный участок и 37 решений приняты незаконно, без проведения соответствующих конкурсов, аукционов.

– Нашим ведомством в судебном порядке отменено 66 незаконных решений и возвращено в государственную собственность 53 участка общей площадью 8132 гектара, – проинформировал Сейсенгазы Чукаев. – В том числе в 2020 году – 11 решений о предоставлении 12 участков общей площадью 3,4 тыс. гектаров. Работа в этом направлении продолжается.

Также, по словам главы управления, в связи с введением моратория в 2020 году инспекторами районов и городов области проверки не проводились, так как основными субъектами контроля на землях сельскохозяйственного назначения являются главы крестьянских хозяйств. Они, как известно, относятся к субъектам малого предпринимательства.

Тем не менее только в Уланском районе в 2020 году в отношении физических лиц – руководителей крестьянских хозяйств проведено две проверки. В результате не выявлено нарушений при использовании четырёх земельных участков общей площадью 580 га. В настоящее время в районах и городах продолжается работа по контролю за устранением нарушений, выявленных в 2018–2019 годах на площади 81,32 тыс. га.

В частности, 64,14 тыс. га – неиспользование сельскохозяйственных земель и 17,18 тыс. га – неэффективное использование сельскохозяйственных земель, то есть несоблюдение севооборота или отсутствие необходимого количества поголовья.

По информации спикера, уполномоченные органы по земельным отношениям в прошлом году в рамках пилотного проекта провели мониторинг использования земель сельскохозяйственного назначения. При этом применялись информационные технологии, а именно, так называемый, космический мониторинг в цифровой системе Qoldau.

Ерик Абитов

Фото Антикоррупционной службы ВКО