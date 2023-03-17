Актуально

Строго по назначению

17.03.2023
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По итогам 2022 года в регионе возвращено в государственную собственность свыше 100 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.

В Департаменте по управлению земельными ресурсами подвели итоги работы за 2022 год. Как отметил руководитель ведомства Сейсенгазы Чукаев, в прошлом году в департаменте рассмотрено 566 обращений физических и юридических лиц, проведено 270 проверок и установлено 474 нарушения земельного законодательства.

Нарушители привлечены к административной ответственности с наложением взысканий в виде предупреждений и штрафов на общую сумму 4,3 млн тенге. Кроме того, по фактам неиспользования либо использования с нарушением законодательства сельскохозяйственных земель, а также земель для строительства и размещения различных объектов выданы предписания об устранении нарушений и выставлены обременения в органах юстиции на совершение сделок с правом на эти земельные участки.

В целях повышения заинтересованности 47 землепользователей в использовании земель, сведения по 124 участкам, неиспользуемым и используемым с нарушением законодательства, направлены в органы государственных доходов для дополнительного налогообложения.

По неисполненным предписаниям 2021 года предъявлено 24 иска об изъятии 27 земельных участков общей площадью 2979,1 га. Собственники таких участков включаются в специальный реестр лиц, после чего в течение трёх лет они не смогут получить право на получение земельного участка. Так, в 2022 году направлены сведения по 48 землепользователям (48 участков общей площадью 496,6 га).

– Помимо исков об изъятии земельных участков предъявлено 43 иска об отмене в судебном порядке 58 неправомерных решений местных исполнительных органов, – дополнил Сейсенгазы Чукаев.

Новшеством является проведение профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля, внедрённого с 2022 года. В ведомстве отмечают, этот вид контроля будет проводиться ежегодно в период с сентября по ноябрь на основании данных дистанционного зондирования земель сельхозназначения. Он является профилактическим – без применения административных санкций, и при этом направлен на устранение выявленных нарушений самими землепользователями, а также снижение административной нагрузки на субъекты проверки.

Так, по неиспользуемым пастбищам и пашне, установленным в результате космического мониторинга на платформе «JerInSpectr» веб-портала Ғарыш Сапары, департаментом направлены указания 2 755 землепользователям об устранении нарушений земельного законодательства на площади 508,8 тыс. га со сроком исполнения один год. Неисполнение данных указаний в установленный срок в последующем будет являться основанием для назначения профилактического контроля уже с посещением субъекта (объекта) контроля. А это уже означает, что помимо предписания, обязательного для исполнения, предусмотрена административная ответственность и дополнительное 20-кратное налогообложение. Неисполнение предписания в свою очередь влечёт принудительное изъятие земельных участков в судебном порядке.

Также, в соответствии с поручением Главы государства, в области продолжается совместная работа департамента с местными исполнительными и уполномоченными органами по возврату в государственную собственность сельскохозяйственных земель. В 2022 году возвращены 100,6 тыс. га сельскохозяйственных земель. В текущем году согласно плану, утверждённому акиматом области, планируется вернуть не менее 120 тыс. гектаров. Таким образом, работа по контролю за соблюдением земельного законодательства департаментом будет продолжена.

Марк Касымов

 

17.03.2023
774

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