Строго и чётко

Департамент Агентства РК по делам государственной службы по Восточно-Казахстанской области подвёл итоги работы за девять месяцев текущего года.

Как сообщил руководитель департамента Нурлан Еркебаев, после разделения региона на две области в Восточно-Казахстанской области осталось 367 государственных органов и 3963 штатных единицы государственных служащих. Количество вакантных мест составило 377, или 9 процентов от штатной численности государственных служащих.

Из общего числа госслужащих 69 процентов составляют женщины. Их доля на руководящих должностях – 20 процентов. Средний возраст государственных служащих составил 40,5 лет. Доля молодёжи до 30 лет – 17 процентов. Количество государственных служащих предпенсионного возраста составляет 86, а по достижении пенсионного возраста –14 человек. Также в государственных органах области работают 25 лиц с особыми потребностями.

Более 90 процентов государственных служащих имеют высшее образование, в том числе преобладают специалисты с экономическим, юридическим и техническим образованием.

За отчётный период было проведено шесть заседаний Совета по этике. По ним исполнены практически все рекомендации. В частности, ряд чиновников, в том числе из руководящего состава, получили дисциплинарные взыскания.

Управлением контроля в сфере государственной службы за девять месяцев 2022 года проведено 60 проверок, при этом 54 внеплановых.

– По результатам профилактического контроля выявлено в общей сложности 371 нарушение, из них 61 – по результатам внеплановых проверок, 310 – по профилактическому контролю, – проинформировал Нурлан Еркебаев. – По итогам проверки в государственные органы области направлено 17 рекомендаций и шесть предписаний. Все они исполнены в полном объёме. За нарушение законодательства в сфере государственной службы к дисциплинарной ответственности привлечено 13 должностных лиц.

Кроме того, по итогам проверки в 2022 году на рассмотрение компетентного органа направлено девять материалов.

По озвученным данным, за девять месяцев 2022 года возбуждено семь административных дел по ряду статей Кодекса РК «Об административных правонарушениях».

Объём всех наложенных и взысканных штрафов за указанный период составляет 208 210 тыс. тенге.

Ерик Абитов