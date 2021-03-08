Строгая, но справедливая

В обществе бытует мнение, что пожарный инспектор – профессия исключительно мужская. Однако стереотипы обманчивы, с этой сложной миссией вполне может справиться хрупкая женщина.

Алевтина Мамаева из Алтая не понаслышке знает, что такое будни пожарного. Ведь в этой отрасли она работает с 2007 года. Её трудовой путь начался с должности инспектора административной группы Специализированной пожарной части № 3. Сейчас героиня повествования – главный специалист группы снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты Управления по чрезвычайным ситуациям Алтая.

Под надзором майора гражданской защиты 335 объектов района. Беседы, расследования, дознание, работа с неблагополучными семьями, выезды на место происшествия – для Алевтины Мамаевой это обычный рабочий день.

В своей работе большое внимание пожарный инспектор уделяет вопросам профилактики. Такой подход помогает предотвратить чрезвычайные ситуации. Так, во время подготовки к отопительному сезону она посетила сто жилых домов, провела осмотр печного отопления, организовала инструктажи с населением, вручила памятки о соблюдении элементарных правил пожарной безопасности.

– Больше всего в работе мне нравится помогать людям, – поделилась Алевтина Мамаева. – Хотя приходится сталкиваться с самыми разными случаями. И для того чтобы разобраться в той или иной проблеме, необходимо обладать обширными знаниями в различных отраслях законодательства, не только пожарного, но и гражданского, административного, уголовного и многих других. Также нужно постоянно повышать свой уровень образования и следить за текущими изменениями законодательства.

Нельзя не отметить, что не менее важным направлением в своей деятельности майор гражданской защиты считает работу с подрастающим поколением. К этому вопросу она подходит с творческим азартом: проводит познавательные уроки, мастер-классы по пожарной безопасности, которые, кстати, посещают опытные педагоги.

Думается, ни для кого не секрет, что график работы пожарного инспектора ненормированный. Однако Алевтина Мамаева находит время и силы для семьи и хобби. Строгая и справедливая – майор на службе, дома – любящая мама и жена, которая не прочь побаловать своих домочадцев вкусными и необычными блюдами или устроить весёлый уик-энд. А когда на город опускается ночь – за чашечкой зелёного чая почитать произведения любимого автора – А. П. Чехова.

– Мне очень помогает в работе моя семья, их поддержка, – рассказала героиня повествования. – Бывает, после трудного дня поиграю с детьми – и сразу легче становится, могу взглянуть на проблему иначе. А на службе главное – ничего не бояться! Всегда быть в хорошем настроении и планировать свой день. Тогда работа будет в радость, и результаты не заставят себя ждать.

Александра Исаева

Фото из архива Алевтины Мамаевой

Район Алтай