Стресс-фактор для АПК

Аграрии Восточного Казахстана пересматривают прогнозы на урожай. В сельскохозяйственный сезон-2020 внесла свои коррективы природа.

Для земледельцев успех в битве за урожай по-прежнему зависит от капризов небесной «канцелярии». В этом году агропромышленные предприятия Восточного Казахстана сначала пострадали от засушливой весны и жаркого начала лета, затем в некоторых районах последовали резкие перепады температуры воздуха с заморозками и губительным для посевов градом.

Рекорда не будет?

По предварительным данным Управления сельского хозяйства ВКО, в целом состояние посевов нынешнего агросезона оценивается как удовлетворительное. Однако отмечают, что в некоторых районах они изрежены выше нормы. Чрезвычайная ситуация природного характера привела к низкой всхожести почти половины посевов в хозяйствах региона.

Зерновых посеяно в этом году свыше 550 тысяч гектаров. В настоящее время лишь 13 процентов всех всходов находятся в хорошем состоянии. Положительные прогнозы по урожаю зерновых сохраняются в южных районах области – Кокпектинском, Бескарагайском, Урджарском. Запасов доступной влаги в метровом слое оказалось достаточно для формирования урожая ранних яровых.

Пострадали от засухи посевы многих сельхозпредприятий и фермерских хозяйств, но в значительной степени в немилость природы попали в Шемонаихинском районе – здесь более 33 процентов посевов находятся в плохом состоянии, в Глубоковском – свыше 12 процентов и в районе Алтай – более пяти процентов.

Снижение показателей по масличным культурам отмечено в районе Алтай, Урджарском, Шемонаихинском районах. Состояние свыше 30 тысяч гектаров посевов масличных оценивается как плохое, 66 тыс. га – как удовлетворительное.

Конечно, хорошие предшественники: влагосберегающие способы обработки почвы, оптимизированное и сбалансированное по макро- и микроэлементам полноценное минеральное питание, эффективная борьба с сорняками, вредителями и болезнями – способны значительно повысить урожай зерновых культур. Но, к сожалению, даже самая современная технология не в состоянии полностью устранить дефицит влаги.

Подкосила

засуха

Аграриям приходится учитывать множество факторов. Созревание зерновых, масличных и кукурузы идет вразнобой, состояние посевов на разных участках сильно отличается друг от друга в зависимости от рельефа местности, состава почв и прочих факторов. Где-то колосья стоят крепкие, а где-то вообще пропали. Земледельцы уверены, что все эти неравномерности в конечном итоге приведут к проблемам во время уборки урожая. Кроме того, вложив немалые средства в сортовые семена, минеральные удобрения и гербициды, аграрии рискуют получить убытки.

Глава крестьянского хозяйства «Глубочанка» Алексей Дель из Глубоковского района говорит, что в нынешнем сезоне реальная урожайность ожидается меньше декларированной. Во всем виновата сильная и продолжительная жара.

– В конце мая – начале июня осадков вообще не было, – рассказывает Алексей Дель. – Затем прошедшие дожди позволили взойти яровым, но большая часть семян так и осталась в земле. Прогнозы по урожайности культур и раннего и позднего сева неутешительные. Если раньше мы собирали в среднем 26-28 ц/га, то в этом году больше четырех центнеров на круг зерновых не получим. Это уже точно. На некоторых участках полей ничего не возьмем, а на отдельных – растения низкие, колос маленький, щуплый.

Ячмень вырос лишь на 15 см, что затруднит его уборку и потребует дополнительных расходов на топливо; озимая пшеница выросла, но налива зерна нет – всему виной недостаток влаги. Плюс ко всему в будущем агросезоне следует ожидать дефицита семенного материала. Об этом, к слову, заранее должны задуматься территориальные управления сельского хозяйства.

Директор ТОО «Красный Партизан» Бауржан Садвакасов говорит, что малоснежная зима и отсутствие достаточных осадков в весенний период привели к засушливым явлениям летом. Дожди в Бородулихинском районе прошли в июне, но слишком поздно, чтобы озимые могли восстановить потенциал урожайности, и не на всех участках их было достаточно.

– По нормам, уже вовсю должно идти колошение, – отмечает Бауржан Садвакасов. – Но из-за недостатка влаги в почве состояние посевов озимых и яровых культур этого года гораздо хуже предыдущих сезонов. В этом году получим не более 8-10 ц/га.

Конечно, хозяйствам будет очень непросто смягчить удары засухи, а впереди сложная задача – провести уборку урожая.

– В целом, созревание хлебов затянется, – продолжает Бауржан Садвакасов. – Для нас каждая неделя важна. Если осень придет вовремя, мы не успеем закончить жатву в оптимальные сроки, а это потери объема и качества зерна из-за ранних холодов и осадков.

Слово – науке

Кому приходится детально разбираться с капризами природы, так это ученым. С вопросом о том, как сказались природные факторы на перспективах будущего урожая, мы обратились в ТОО «Восточно-Казахстанская сельскохозяйственная опытная станция». Заместитель генерального директора по науке ВК СХОС Нурлан Тохтаров отмечает, что погодные условия осеннего периода 2019 года для накопления влаги в почве оценивались как неудовлетворительные.

– Сентябрь был сухой и теплый, – говорит эксперт. – Дожди, выпавшие во второй декаде октября, были слабыми. В результате, запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы перед уходом в зиму составляли 45-55 процентов наименьшей полевой влагоемкости.

Январь и февраль выдались сравнительно теплыми, с небольшими колебаниями температуры воздуха. Обильные осадки дали высоту снежного покрова от 40 до 125 см. Плотность снега, в связи с метелями и потеплениями до 0 и минус 10 градусов, увеличилась до 0,28-0,31 г/см3. Однако снежный покров по области залегал неравномерно. В горных и предгорных районах его высота в среднем достигала 80-100 см и больше, а в степных и полупустынных не превышала 15-25 см. Это обусловило неравномерную глубину промерзания почвы.

Запас продуктивной влаги на конец зимы характеризовался на уровне среднемноголетних значений. Снеговая вода в сложившихся условиях пополнила эти запасы на 30-40 мм.

– Из многолетних наблюдений известно: если устойчивый снежный покров ложится на талую почву до наступления сильных морозов, это ведет к плохой перезимовке озимых культур, которые еще не достигли состояния полного анабиоза, – поясняет Нурлан Тохтаров. – Гибель растений в этом случае происходит от истощения запаса питательных веществ на дыхание, с последующим поражением ослабленных растений снежной плесенью, что приводит к выпреванию и вымоканию.

По его словам, ранняя весна с высокими температурами воздуха способствовала быстрому сходу снежного покрова и потере влаги до наступления периода оптимальных сроков сева зерновых и масличных культур. Благодаря весенним запасам влаги в

почве всходы были дружными. Однако последующие высокие температуры, не типичные для этого периода – до 28-32 градусов, а также отсутствие осадков с апреля по конец мая привели к снижению запасов продуктивной влаги в метровом слое почвы, что и вызвало гибель не только всходов, но и уже вегетирующих растений.

– На полях, где отмечалась почвенная засуха, наблюдалось преждевременное пожелтение и усыхание листьев, продуктивность колоса зерновых культур снижалась, – продолжает г-н Тохтаров. – Напряжение по высокому температурному режиму компенсировалось выпадением локальных ливневых дождей. Кое-где они были очень интенсивными и прошли с градом. И все же осадки выпадали неравномерно. Прошедшие дожди в середине июня в целом увеличили влагообеспеченность посевов озимых и ранних яровых культур, снизили атмосферную засуху, но местами и они были недостаточными.

Страховка

от непогоды

Даже при хорошем раскладе сельскому хозяйству без господдержки приходится туго. В засуху – тем более. Фермеры, чьи поля пострадали от этого явления, надеются на возмещение от государства.

– Как показывает практика, более 60 процентов страховых случаев приходится на недостаток влаги, то есть засуху, – отмечает начальник отдела АПК Палаты предпринимателей ВКО Аскар Жакупбаев. – В этой связи страховой продукт от засухи приобретает особую актуальность.

Сельхозтоваропроизводителям предложено трехфазное индексное страхование влаги в почве. Государство субсидирует 50 процентов от страховых взносов. При наступлении страховых случаев все аграрии, успевшие заключить страховой договор, получат сумму, превышающую их первоначальный страховой взнос в десять раз. Страховой период при этом охватит три месяца – с 15 мая по 15 августа 2020 года.

Договоры страхования от переизбытка влаги необходимо заключить до 15 августа, страховая защита будет действовать с 15 августа по 15 октября 2020 года.

Перечень страховых продуктов по мере развития системы страхования в АПК будет расширяться с учетом актуальности и востребованности на рынке.

Бахыт Сарсембаева