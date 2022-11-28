Стремиться к нулю

В регионе пристальное внимание обратили на проблему производственного травматизма.

Для снижения количества несчастных случаев работодателям рекомендовано не пренебрегать страхованием сотрудников, занятых на вредном производстве, и заключать трудовые договоры согласно Трудовому кодексу РК. Для регулирования ситуации в кодекс внесли соответствующие изменения.

По данным статистики Управления государственной инспекции труда ВКО, в регионе улучшается ситуация по недопущению эпизодов травматизма на предприятиях.

– Уровень производственного травматизма по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизился на 7,2 процента, – сообщил руководитель Управления государственной инспекции труда ВКО Бакытбек Кизатов. – Однако на республиканском уровне мы остаёмся на втором месте после Карагандинской области по количеству несчастных случаев. Поэтому для снижения уровня производственного травматизма на рабочих местах в области действует План по обеспечению безопасных условий труда.

По информации профильного ведомства, на сегодняшний день 25 организаций области присоединились к концепции нулевого травматизма «VisionZero». На трёх предприятиях внедрили проект «Народный контроль», в рамках которого сотрудники следят за ходом работ и обучают персонал безопасным приёмам труда. Ещё 90 предприятий провели специальную аттестацию, охватив 341 производственный объект с вредными и опасными условиями труда. Также на 181 предприятии внедрили стандарты по безопасности. Всего в регионе действуют 1298 производственных советов по охране труда.

– Между управлением, органами полиции и здравоохранения, областными профсоюзами заключён меморандум о сотрудничестве по недопущению производственного травматизма, – отметил Бакытбек Кизатов. – Крупные производства привлекают к участию в республиканском конкурсе социальной ответственности бизнеса «Парыз-2022». Четыре предприятия, в числе которых УК ТЭЦ и УК Мукомольный комбинат, приняли участие в конкурсе по номинации «Лучшие предприятия в области охраны труда».

Всего за десять месяцев 2022 года в регионе произошёл 131 несчастный случай на производстве (в 2021 году – 143), в которых пострадали 142 человека.

– Среди основных причин – неудовлетворительная организация производства, – констатировал руководитель Управления государственной инспекции труда ВКО. – Подавляющее большинство трагических инцидентов происходит на горно-металлургическом производстве, в сфере строительства и транспорта, сельском хозяйстве. Большую долю происшествий занимают дорожно-транспортные и эпизоды падений рабочих с высоты. Все зарегистрированные случаи подлежат расследованию, соответствующие документы передали в полицию для привлечения виновных к ответственности.

По предварительным итогам, два должностных лица привлекли к уголовной ответственности по статье 156 УК РК, более десяти человек отстранены от занимаемых должностей, 79 должностных лиц получили дисциплинарное наказание.

– Согласно данным уполномоченного органа, из 137,5 тысячи работников, обследованных в прошлом году, 37,4 тысячи человек, или каждый четвёртый, заняты во вредных или опасных условиях труда, – акцентировал Бакытбек Кизатов. – Это оказывает негативное влияние на здоровье людей. В связи с этим Министерство труда проводит работу по определению количества незастрахованных сотрудников, занятых на вредном производстве. Доля заключённых договоров страхования составляет 41 процент от общего количества активных предприятий.

Но как ни парадоксально, по словам руководителя управления, в разрезе страны эти показатели выводят наш регион на первое место по страхованию работников тяжёлого и опасного труда.

– Хотелось бы обратиться к представителям малого и среднего бизнеса, – сказал Бакытбек Кизатов. – Согласно трудовому законодательству работодатель обязан застраховать своих работников от несчастных случаев и предупредить их об административной ответственности за отсутствие таких договоров. Одной из главных проблем не только нашей области, но и всей страны является то, что трудовые договоры часто заключаются в устной форме без оформления соответствующих документов. Поэтому в Трудовой кодекс внесли необходимые изменения для регулирования этой ситуации. В конце текущего года они вступят в силу. При этом работодатель будет нести ответственность за состояние трудовых договоров.

По итогам 2021 года более 76 тысяч работников получают компенсации в связи с тяжёлыми условиями труда. На эти цели работодатели затратили 23 254,6 млн тенге, что на 11 процентов больше, чем в 2020 году.

Лилия Дроздова