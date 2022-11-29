Стремиться к новым вершинам

Елена Леонтьева, исполнительный секретарь филиала партии Amanat при ТОО «Корпорация «Казахмыс ВКО»:

– 26 ноября состоялось знаменательное событие – торжественное вступление в должность Президента Республики Казахстан Касым-

Жомарта Токаева. Мне посчастливилось стать свидетелем инаугурации – я лично присутствовала на этом грандиозном и значимом для страны мероприятии, которое проходило в столице.

Для каждого, кто находился в тот день во Дворце Независимости, это был настоящий праздник. Спортсмены, музыканты, писатели, представители бизнеса, политики, иностранные дипломаты – все выразили поддержку выбору казахстанского народа в пользу действующего Президента страны.

Касым-Жомарт Токаев в выступлении отметил ключевые моменты своей предвыборной программы, а также указал направления развития страны в период своего предстоящего президентского срока.

«Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности Президента Республики Казахстан!» – произнёс слова Присяги Глава государства.

Я уверена, что потенциал, которым обладает наш Президент, позволит в последующие семь лет выполнить все поставленные задачи. Казахстанцы верят, что с вновь избранным Главой государства все реформы будут реализованы.

Фархад Курманов, директор Восточно-Казахстанского гуманитарного колледжа имени Абая:

– Вновь избранный Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в своём выступлении отметил ключевые моменты предвыборной программы, а также рассказал, в каком направлении будет развиваться наша страна в ближайшие семь лет.

Один из важных вопросов, на котором сделал акцент Касым-Жомарт Токаев, – повышение статуса человека труда. Это те люди, кто своим ежедневным трудом создают завтрашний день, способствуют процветанию и благополучию своей страны.

В Справедливом Казахстане педагоги, врачи, стражи порядка, спасатели, рабочие и крестьяне должны пользоваться особым почётом. Только тогда, когда у представителей этих профессий будет высокий статус, можно говорить об обновлении всего общества. Поскольку честный и добросовестный труд – важнейший фактор развития.

При этом необходимо с детства прививать молодому поколению такие благородные качества, как патриотизм, трудолюбие и любознательность. Государство, в котором будут уделять внимание формированию общечеловеческих ценностей, в своём развитии сможет шагнуть далеко вперёд.

Наталья Денисова, член правления – проректор по научно-исследовательской деятельности и цифровизации ВКТУ имени Д. Серикбаева:

– На прошедших выходных состоялась инаугурация Президента Республики Казахстан. Казахстанцы сделали свой выбор, чётко обозначили свои приоритеты, свою готовность в ближайшие семь лет развиваться и достигать успехов вместе с Главой государства

Касым-Жомартом Токаевым.

Уверена, что в ближайшие семь лет Президент РК будет претворять в жизнь поставленные во время предвыборной кампании задачи. В своём выступлении на церемонии инаугурации Касым-

Жомарт Токаев обозначил перечень первоочередных задач, в который вошли улучшение условий жизни сельчан, возврат нелегально выведенных из республики активов, дальнейшая перезагрузка политической системы страны.

В своей предвыборой программе Глава государства сделал акцент на справедливости для всех и во всём, благополучии каждого казахстанца. «Мы построим справедливое государство, справедливую экономику и справедливое общество», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Безусловно, воплотить задуманное в жизнь возможно лишь сообща, нужно наладить конструктивный диалог для решения как наболевших вопросов, так и разработки перспективных проектов. Необходимо, чтобы каждый казахстанец внёс посильный вклад в общее дело – стабильное развитие нашего государства.

Большая надежда в этом вопросе возлагается, конечно, на молодое поколение. Именно оно откроет стране путь к светлому будущему. Для этого молодёжи необходимо постоянно трудиться, стремиться к новым знаниям и быть открытыми всему новому и прогрессивному. Только так можно стать достойным гражданином Республики Казахстан и принести пользу обществу.