Стрелок на Ауэзова

В Семее гвардейцы обезоружили мужчину, который угрожал прохожим пистолетом.

По информации пресс-службы РгК «Шығыс» Нацгвардии РК, 8 августа, около полуночи, на канал 102 центра оперативного управления обратился молодой человек, который сообщил, что ему на остановке по проспекту Ауэзова неизвестный мужчина в возрасте 25–30 лет угрожает физической расправой. В руках у него предмет, похожий на пистолет.

На место происшествия прибыли начальник войскового наряда рядовой Дамир Кабиденов, патрульные рядовые Жасулан Ищанов и Андрей Нурпеисов.

– Они увидели гражданина, который наводил на людей пистолет, угрожая их здоровью и жизни, – сообщил начальник пресс-службы РгК «Шығыс» НГ РК Багдат Амангельды. – Несмотря на угрозу со стороны дебошира, применив приёмы рукопашного боя, гвардейцы обезоружили его.

Мужчину задержали по статье 115 ч. 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Угроза убийством, причинением тяжкого вреда здоровью» и доставили в Ауэзовский отдел полиции. Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР.

Семей