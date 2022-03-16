Стражи порядка начеку 

В Восточно-Казахстанской области стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок».

В период с 14 по 20 марта стражи правопорядка уделят повышенное внимание патрулированию населённых пунктов, административных участков и дачных массивов.

– В рамках оперативно-профилактического мероприятия предусмотрена работа по выявлению иностранцев, нарушивших правила пребывания в стране, контролю за подучётными лицами, проверке и задержанию лиц, незаконно хранящих либо перевозящих запрещённые предметы и т. д., – сказал первый заместитель начальника ДП ВКО Елдос Закимов. – Полицейские возьмут за основу принцип нулевой терпимости к административным правонарушениям.

Департамент полиции призывает всех жителей области быть бдительными и в случае обнаружения правонарушений незамедлительно сообщать на оперативный канал 102.

Ания Есмухамет