Правопорядок

Стражи порядка начеку 

16.03.2022
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В Восточно-Казахстанской области стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». 

В период с 14 по 20 марта стражи правопорядка уделят  повышенное внимание патрулированию населённых пунктов, административных участков и дачных массивов. 

– В рамках оперативно-профилактического мероприятия предусмотрена работа по выявлению иностранцев, нарушивших правила пребывания в стране, контролю за подучётными лицами, проверке и задержанию лиц, незаконно хранящих либо перевозящих запрещённые предметы и т. д., – сказал первый заместитель начальника ДП ВКО Елдос Закимов. – Полицейские возьмут за основу принцип нулевой терпимости к административным правонарушениям. 

Департамент полиции призывает всех жителей области быть бдительными и в случае обнаружения правонарушений незамедлительно сообщать на оперативный канал 102. 

Ания Есмухамет 

16.03.2022
870

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