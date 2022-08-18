Стратегия регионального развития

Основные вопросы, касающиеся повышения уровня жизни населения Восточного Казахстана, находятся на личном контроле акима области.

На днях глава региона Даниал Ахметов провёл несколько заседаний, на которых был обсуждён ряд важных вопросов.

Кадровые ресурсы

Насущный вопрос регионального масштаба – потребность в специалистах в сфере здравоохранения. По сведениям областного Управления здравоохранения, на сегодняшний день в регионе потребность в медицинских работниках составляет 243 человека. Примечательно, что больше всего специалистов требуется в Усть-Каменогорске и Риддере, а также в некоторых сельских населённых пунктах.

В связи с этим глава региона определил направления дальнейшего совершенствования программ и инициатив по привлечению и закреплению медицинских работников.

Прежде всего, Даниал Ахметов поручил акимам городов и районов рассмотреть вопрос строительства жилья для врачей и выделения подъёмных средств для специалистов, приезжающих не только в сёла, но и города.

– В ближайшее время тринадцать врачей отправятся на дополнительную стажировку, что позволит им в дальнейшем оказывать помощь восточноказахстанцам в новом гематологическом центре. Также нам необходимо повысить квалификацию районных специалистов, чтобы они могли на базе своих больниц проводить отдельные исследования, – отметил аким области.

Зима приближается

Не менее актуальным вопросом на сегодняшний день является подготовка к предстоящему отопительному сезону. Не случайно глава региона уделяет повышенное внимание объектам теплоснабжения. Ведь от этого зависит, насколько комфортно население будет ощущать себя в осенне-зимний период.

Как заверили на заседании представители Управления энергетики и ЖКХ, подготовка объектов тепло- и водоснабжения, водопроводных сетей, а также создание запасов топлива в регионе проходит по плану на уровне прошлого года.

– На сегодня социальные и образовательные объекты готовы к отопительному сезону на сто процентов, медицинские учреждения завершают необходимые подготовительные работы. Уголь для собственных нужд уже есть у 69 процентов населения. Жители приграничных к Усть-Каменогорску районов будут полностью обеспечены твёрдым топливом до первого сентября. На городских тупиках находится пять тысяч тонн угля, – озвучил данные Даниал Ахметов.

Глава региона отметил, что Управлению энергетики и ЖКХ необходимо проверить гидравлический режим и держать на контроле подготовку жилого фонда к отопительному сезону. Абсолютно у всех домов должны быть паспорта готовности.

К слову, за эффективным использованием средств местного бюджета, направляемых на подготовку жилищного фонда, объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период областной акимат осуществляет максимальный контроль.

Одним из главных условий своевременного запуска отопительной системы является отсутствие просроченных задолженностей за потреблённую тепловую энергию. Вопрос их своевременного погашения местными исполнительными органами должен быть проработан в кратчайшие сроки.

Всё лучшее – детям

В настоящее время в Восточно-Казахстанской области ведётся строительство 20 социальных и культурных объектов.

В частности, как сообщил глава региона, впервые за три десятилетия в Риддере будет сдана в эксплуатацию новая школа.

– Имеются некоторые отставания в графиках строительства спортивных объектов, но их удалось свести к минимуму. Надеемся, что сроки сдачи в эксплуатацию этих объектов не будут критически сдвинуты. Кроме того, акимы городов и районов должны проверить готовность всех образовательных учреждений к новому учебному году, а также проконтролировать процесс обеспечения многодетных семей школьной формой, обувью и необходимыми канцтоварами. На особом контроле остаётся вопрос своевременной поставки в регион школьных учебников, – заключил Даниал Ахметов.

С заделом на следующий год

Днём позже аким области провёл совещание по вопросу строительства жилья. Динамика темпов возведения жилых метров в регионе остаётся на стабильно высоком уровне.

– Только в августе этого года мы вводим в эксплуатацию 16,7 тысячи квадратных метров, рост по сравнению с прошлым годом составляет 107,8 процента. Общегодовой рост – 126 процентов. Повышенный интерес у населения вызывает индивидуальное жилищное строительство. В связи с этим необходимо провести анализ по участкам, на которых уже есть вся необходимая инфраструктура. Управлению строительства поручаю просчитать бюджетные затраты на перспективные для индивидуального строительства районы, чтобы начать подведение к ним инженерных коммуникаций, – обозначил задачи на будущее аким области.

Даниал Ахметов также отметил, что на сегодняшний день в сельской местности проживает 156 многодетных и малообеспеченных семей, которые нуждаются в жилье. Для решения этого вопроса глава региона поручил специалистам ведомства подготовить четыре разных проекта домов для этой категории населения и провести переговоры с компаниями-девелоперами, которые готовы их реализовать.

– К концу августа у нас уже будут конкретные данные и цифры по всем видам строительства жилья в 2023 году. Речь идёт о возведении как коммерческих, так и арендных, бюджетных и индивидуальных домов. Особое внимание необходимо уделить качеству и соблюдению сроков возведения жилья по программе «Одноэтажный Восток», – резюмировал глава региона.

Бахыт Сарсембаева