СТРАНИЦЫ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ

Первое декабря – знаковый день в истории независимого Казахстана, день важнейшего исторического выбора. Тогда и было положено начало динамичного развития и положительных перемен.

В результате первых всенародных выборов Нурсултан Назарбаев был избран на пост Президента Казахской ССР, заручившись поддержкой 98,7 процента избирателей.

Отмечая роль Елбасы в становлении независимости и государственности Казахстана, нельзя не сказать о том, что в далёкие 90-е годы Нурсултаном Абишевичем были приняты судьбоносные решения. Он стал первым Президентом, который отказался от ядерного оружия. Так, в 1991 году был закрыт Семипалатинский ядерный полигон.

Затем 15 ноября 1993 года Елбасы сделал очередной важный шаг – ввёл в обращение национальную валюту, тенге. Тем самым придав мощный импульс развитию рыночных отношений.

Как известно, основополагающим элементом государства и стабильности в обществе является Основной закон страны. Конституция Республики Казахстан была принята 30 августа 1995 года на общенациональном референдуме. По сей день этот главный документ является символом независимости и единства.

Кроме того, Елбасы – медиатор глобальных процессов интеграции. В 1994 году Нурсултан Назарбаев впервые озвучил смелую идею создания Евразийского экономического союза. Уже тогда Первый Президент страны предвидел, что эти новые формирования станут ответом на современные вызовы.

В числе его масштабных инициатив – создание Таможенного союза, Евразийского экономического союза, ставшего региональным центром притяжения инвестиций и высоких технологий.

Символом исторического триумфа государства стала жемчужина Казахстана, уникальная и красивейшая столица XXI века, главным архитектором которой является Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев.

Нельзя не упомянуть и о любимом детище Елбасы – Ассамблее народа Казахстана. Единство

Нурсултан Назарбаев всегда называл «живительным кислородом» и призывал беречь его как зеницу ока.

Значимым аспектом для граждан республики по-прежнему остаётся духовное развитие. С момента выхода программной статьи «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» каждый казахстанец начал осознавать силу преемственности традиций, интересоваться своей историей. Как отметил Елбасы, без опоры на национально-культурные корни модернизация повиснет в воздухе.

Об идеях и решениях, принятых Первым Президентом Республики Казахстан, можно говорить много. При этом необходимо понимать, что за всеми сухими фактами стоят значимые исторические события и свершения, ставшие судьбоносными для миллионов наших соотечественников.

Сегодня под руководством Главы государства Касым— Жомарта Токаева реализуются важные задачи развития страны, продолжается модернизация важнейших направлений социально-экономического развития. Эксперты отмечают, что стратегия построения независимого государства с новой политической системой в ходе радикальных экономических и социальных реформ высоко оценена во всем мировом сообществе.

Ева Ким, Гульжан Естаева