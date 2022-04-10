Страницы любимых сказок

В областной библиотеке им. А. С. Пушкина проходит неделя детской книги «Волшебный мир сказки».

Ежегодно с 1967 года 2 апреля отмечается Международный день детской книги. В честь этого праздника, а также в рамках Года детей в библиотеке организовали массу интересных мероприятий.

Открытие праздничной недели прошло в Центре детского чтения библиотеки. Юных читателей встречали словно сошедшие со страниц любимых книг сказочные герои. Вместе с ребятами они читали стихи и отрывки из сказок, участвовали в викторинах, пели.

В тот же день состоялась презентация выставки новых книг для детей – «Мир волшебных книг», вышедших в свет с логотипом «Балалар әдебиеті жылы», а ещё – 4D и тактильных изданий. Дети познакомились с авторскими сказками: «Шыбын-шіркей» Несипбека Айтулы, «Қазақстандық ертегілер» Юрия Серебрянского, «Айдана мен Ақжолтай» Абдильдабека Салыкбая, «Зерек бала» Тлеугазы Бейсембека, «Сәби болғым келеді» Шакена Кумисбайулы.

По словам юных посетителей, им нравятся сказки. Они даже подготовили и принесли с собой множество рисунков по сюжетам прочитанных книг, в том числе созданых с помощью программ для рисования. Ребята с увлечением рассказывали о любимых писателях, с некоторыми из них им посчастливилось встретиться лично.

– Особенно детям понравилась сказка поэтессы, писателя, преподавателя казахского языка и литературы Камшат Нугумановой «Күнге қонған көбелек». Из всех её сказок дети выбрали ту, где более всего отражена душа автора, – рассказала руководитель кружка любителей чтения средней профильной школы № 45 г. Усть-Каменогорска Лизайда Лукпанова.

Во второй день недели детской книги организаторы подготовили для ребят настоящее приключение – подвижную квест-игру «Со страниц любимой сказки». Участники отправились в увлекательное путешествие по сказкам с мобильным приложением Actionbound. Они выполняли интерактивные и творческие задания, знакомились с разными произведениями и их авторами, совершили экскурсию по библиотеке.

После квеста их ожидала онлайн-встреча с детским писателем Зияш Телеуовой. У читателей была возможность узнать о ней много нового и задать свои вопросы.

– Взрослеющей личности особенно важно чувствовать, что герои книги живые. Если в сюжете показан их внутренний рост или падение, поступки и выбор, тогда они интересны, – отметили библиотекари. – Кто лучше других знает своих героев, чем автор? Таким замечательным автором, который пришёл в гости к детям и рассказал о героях своих произведений, стала Зияш Телеуова – педагог, журналист, на протяжении десяти лет занимающийся творческой деятельностью, автор детективов для подростков «АБКА тобы ашқан қылмыс» и «Құлаған үйдің құпиясы».

Особо украсили неделю мастер-классы по рисованию сказочных персонажей «Волшебная кисть», организованные библиотекой совместно с Детской школой искусств «Жұлдыз».

Были представлены картины, которые изначально создавались как иллюстрации к сказкам. Например, в книгу «Путешественник Тити» Марата Кабанбаева вошли рисунки юных художниц Жанель Сакен и Амелии Зиновьевой.

– Нам хотелось показать результат творческой работы детей: их идеи, итог длительного авторского поиска – от эскиза до готовых картин, – говорит преподаватель ИЗО художественного отделения Детской школы искусств «Жұлдыз» Елена Романова.

В ходе мастер-класса учащиеся школы искусств показали свои умения и постарались передать полученные знания другим детям. Для создания работ использовались техники рисования гуашью, масляной пастелью, фломастерами, цветными карандашами. Все рисунки были созданы на основе сюжетов книг, которые находятся в областной библиотеке. Участникам вручили грамоты и памятные

сувениры.

Сегодня, 9 апреля, в 11:00, пройдёт мероприятие «Сказка ложь, да в ней намёк». Юные посетители библиотеки смогут почитать книги и поиграть в познавательные игры вместе с любимым героем сказки Тазша бала. В 14:00 ребятам предложат свободный микрофон «Мультпесенка» для исполнения песен из сказок и

мультфильмов.

Гульжан Естаева

Фото ВКО библиотеки им. А. С. Пушкина