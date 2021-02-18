Восточно-Казахстанская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих граждан открыла книжную выставку, посвящённую важным этапам становления независимости страны.

По историческим меркам 30 лет – это сравнительно небольшой отрезок времени. Но именно этот период связан с развитием Казахстана, как независимого демократического государства.

– В зале фонотеки развернулась книжная выставка «Жаңа форматтығы ел. Страна нового формата», которая сразу привлекла внимание читателей, – говорит директор библиотеки Гульнара Кадырова. – Это не просто книги, выставленные для просмотра. Каждая из них рассказывает о переменах, которые происходили за истёкшие тридцать лет, и что они принесли Родине.

В центре выставки оформлена инсталляция из книг с символическими цифрами «30». Тема выставки раскрыта в виде этапов, рассказывающих о становлении независимости от самых истоков до современных достижений казахстанцев. Здесь можно ознакомиться с литературой из разных разделов: от природы, экономики, политики до художественных произведений и справочных изданий.

Так, научно-популярное издание из серии «Летопись независимости» под названием «Новейшая история Казахстана: кризис и распад советской системы» рассказывает, что представляла Казахская ССР накануне крушения СССР, о декабрьских событиях 1986 года, о рождении нового государства, принятии Конституции, его символов страны, о взвешенных решениях, принимаемых для сохранения мира и дружбы в многонациональной стране. Здесь же рассказывается о становлении экономики от коллапса до первых реформ.

В следующем издании этой серии «Новейшая история Казахстана: устойчивый Казахстан» читатели узнают о слагаемых успехов экономики нашего государства, об интеграции в мировую экономику и о важном направлении – создании казахстанской модели межэтнических отношений.

В коллективной работе шести научно-исследовательских институтов гуманитарного профиля МОН РК «Становление и развитие независимого Казахстана: социогуманитарный анализ» даётся обзор пройденного страной пути и прогноз дальнейшего устойчивого развития казахстанского общества.

На выставке представлена серия книг «Тәуелсіздік олғауы», в том числе «Тәуелсіздік тағылымы»

М. Жолдасбекова. Книга исторических рассказов о борьбе за независимость со времён тюрков в формате интервью. Из этой же серии книги «Өз елім менің – өзегім менің» Еркін Нұразхан, «Әйел – Әлем» Таңсұлу Алдабергенқызы.

– Особый интерес читателей вызвала книга воспоминаний английского инженера-металлурга Джона Уорделла «Қазақ даласында. In the kazakh steppes. В казахской степи», написанная на трёх языках, – добавила Гульнара Кадырова. – Автор рассказывает, как судьба привела его в далёкие казахские степи. Он представил Западу своё видение казахского народа, его традиций, обычаев. Как указано в предисловии, благодаря таким книгам современное поколение имеет возможность узнать детальную информацию о конкретном государстве, название которого – независимый Казахстан.

Особое место на выставке занимает фотокнига «Қазақстан: бірлік және келісім мекені. Казахстан: страна мира и согласия». Многочисленные фотографии сборника раскрывают историю формирования и нынешнего состояния полиэтнического состава населения, правовые основы казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства. Подробно освещается деятельность АНК – уникального института межэтнического взаимодействия.

Также на выставке представлены документы, рассказывающие о достижениях Казахстана в разных отраслях деятельности: от промышленности, экономики, культурных событий до освоения космоса.

Каждый год из прошедших тридцати лет ознаменован каким-то важным событием. Это закрытие Семипалатинского ядерного полигона, полёт в космос первого казахстанского космонавта Тохтара Аубакирова, членство Казахстана в ОБСЕ и ООН, введение национальной валюты – тенге, принятие новой Конституции РК, презентация новой столицы, которая была удостоена награды ЮНЕСКО «Город мира», подписание в Астане договора о создании Евразийского экономического союза, проведение ЭКСПО-2017 и множество других важных событий.

– Нельзя не упомянуть и о том, как специальная библио-тека изменилась за эти годы, как активно внедряются новые технологии в обслуживание людей с ограничениями по зрению, – подчеркнула директор. – Сегодня спецбиблио-теке доступна издательская функция. С помощью тифлокомплекса специалистами библиотеки издаются книги рельефно-точечным шрифтом для незрячих граждан. Фонд фонотеки располагает огромным количеством аудиокниг на казахском, русском, английском языках для читателей разного возраста. Специальная библиотека стала по-настоящему социально-культурным и реабилитационным центром для особенных граждан.

Стоит отметить, на протяжении всего юбилейного года выставка «Жаңа форматтығы ел. Страна нового формата» будет пополняться новыми документами, с которыми библиотекари познакомят читателей через обзоры, презентации новых книг и другие мероприятия в офлайн- и онлайн-форматах.

Ева Ким

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