В Восточно-Казахстанском университете имени С. Аманжолова состоялось открытие Оpen University.

Как сообщает пресс-служба университета, в рамках мероприятия прошли презентации статуи «Чистые руки» / «Таза қол», республиканского проекта «Парасат жолы» на базе научной библиотеки вуза, фотовыставка работ по проекту SANALY URPAQ, творческая встреча студентов и школьников с известными писателями и общественными деятелями региона в научно-исследовательском институте «Абайтану». Особое значение для вуза имеет открытие Open University.

– Центр Оpen University предполагает консультирование студентов, посетителей университета по различным вопросам, – рассказала руководитель проектного офиса и студенческого клуба SANALY URPAQ Гульмира Байркенова. – Консультации проводят опытные адвокаты, медиаторы, студенты-юристы старших курсов. ВКУ имени С. Аманжолова с 2019 года реализует проект «Парасатты университет», концептаульной основой которого служит наследие великого Абая. С открытием центра «Парасат жолы» мы планируем расширить свою работу по продвижению идеологии добропорядочности на основе приобщения к ценностям национальной культуры и этнопедагогики. Ядром идеологии добропорядочности, продвигаемой в нашем университете, является нравственный принцип «Адам бол!», сформулированный Абаем Кунанбайулы.

Оpen University – это портал дистанционного обучения, блог ректора, ящики доверия, телефоны доверия, онлайн-портал «Противодействие коррупции» и виртуальный университет.

Руководство работой Open University будет осуществляться руководителем фронт-офиса SANALY URPAQ. К работе будут привлекаться студенты 2-4 курсов университета, прошедшие специальную подготовку. Эта работа будет засчитываться как профессиональная практика.

Одним из инструментов продвижения идеологии добропорядочности в нашем университете стала скульптурная композиция «Таза қол».

– Страна без коррупции начинается с каждого из нас, – поделилась магистрант 1 курса специальности «Юриспруденция» Шынар Бауыржанова. – Об этом мы говорили в октябре 2019 года, на студенческом антикоррупционном форуме. Именно на этом форуме членами студенческого клуба «Саналы ұрпақ» была презентована модель скульптурной композиции «Таза қол». Скульптурная композиция «Таза қол» олицетворяет образ незапятнанной репутации, добропорядочности, честности, чистоты помыслов. На студенческом форуме в декабре 2019 года модель статуи «Таза қол» была презентована руководителю Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Алику Шпекпаеву, который одобрил инициативу студентов нашего университета. Теперь благодаря поддержке ректора университета Мухтара Толегена в фойе первого учебного корпуса университета стоит скульптурная композиция «Таза қол». Она призвана служить напоминанием о главных ценностях, приоритетах каждого казахстанца: чистоте помыслов человека и добропорядочности.

Добавим, что основой проекта «Таза қол» являются Антикоррупционная программа партии, Антикоррупционная стратегия РК на 2015-2025 годы, проект вуза «Добропорядочный университет». В центре композиции – слоган проекта на трёх языках: «Сохраним чистоту рук!»