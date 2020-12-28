Страхование в действии 

Случалось ли вам встречать людей, которые категорически отказываются ходить к врачам, даже если чувствуют себя очень плохо, или тех, кто совсем не ходит на профилактические осмотры раз в год? Для многих из них главное в этом вопросе – время и деньги.

Однако, как показывают данные, в последнее время всё больше казахстанцев перестают пренебрежительно относиться к своему здоровью и чаще обращаются к врачам. Ситуация улучшилась во многом благодаря внедрению системы медицинского страхования. Доступность консультативно-диагностической помощи, реабилитации, амбулаторно-лекарственного обеспечения повысилась в разы.

Напомним, что многие компании уже с 2017 года делают отчисления в пользу медицинского страхования сотрудников. В полной мере обязательное медстрахование, в рамках которого взносы в Фонд ОСМС должны отчислять все работающие казахстанцы, стало работать в этом году.

За эти 12 месяцев, по данным Восточно-Казахстанского филиала Фонда социального медицинского страхования, произошёл значительный рост оказания услуг в сферах восстановительного лечения и медицинской реабилитации, консультативно-диагностической помощи, профилактических осмотров, стационарозамещающей помощи.

За счёт медицинской страховки больше 150 тысяч жителей региона были пролечены в круглосуточных стационарах, в том числе 280 пациентам оказана высокотехнологичная помощь. Почти 58 тысяч человек получили стационарозамещающую помощь.

Чтобы лучше узнать о плюсах новой системы, мы встретились с несколькими пациентами областных больниц. Жительница города Риддера Лилия Мегедина рассказала историю своей болезни, а также о том, как ей посчастливилось бесплатно сделать дорогостоящую операцию. За свои 56 лет она обращалась за помощью в медицинские учреждения всего два раза, в третий раз вынудила прийти на обследование в больницу старая травма. Ещё в школьные годы женщина увлекалась лыжным спортом и на одной из тренировок повредила колено – произошел разрыв связки.

– В молодости мы ведь не обращаем внимания на наши болезни. Тогда мне просто наложили гипс. Больше никакого лечения не проходила. В последнее время колено всё чаще не давало спокойно жить. Видимо, сказалась тяжёлая работа, целый день на ногах, да и возраст уже. Каждый месяц тратила деньги на мази, обез-боливающие таблетки. Ну а куда денешься, работать надо. Детям помогать надо, – рассказывает Лилия Мегедина.

Когда терпеть боль в колене уже стало невозможно, женщина обратилась в областную больницу, где и назначили операцию по эндопротезированию.

– Когда заведующий отделением ортопедии увидел мой снимок, даже сначала не поверил, думал, что-то перепутали. Рентген был будто 90-летней бабушки. До такой степени был изношен коленный сустав, – говорит пациентка. – Поэтому 9 декабря меня госпитализировали и провели операцию, поставили имплантат. На самом деле это очень дорогостоящая операция, высока цена самого протеза. Но я прошла это лечение бесплатно, в рамках социального медицинского страхования.

Теперь женщина готовится к выписке и несказанно рада, что коленный сустав больше не потревожит. Правда, ещё предстоит пройти курс восстановления в областном реабилитационном центре, где также по медицинской страховке будут возвращать все функции прооперированного колена с помощью массажа, лечебной физкультуры и других процедур.

Таких историй в Восточно-Казахстанской областной больнице множество. Только в отделении ортопедии и травматологии в рамках обязательного социального медицинского страхования проведена тысяча операций.

К слову, в областном реабилитационном центре вполне успешно оказывают восстанавливающие медицинские услуги по ОСМС. В этом году за счёт медицинской страховки пролечено более двух тысяч человек в круглосуточных стационарах, а в дневных помощь получили свыше 70 человек.

– Мы реабилитируем пациентов после ортопедических и травматологических операций, неврологических, нейрохирургических, кардио-хирургических. И если человек зарегистрирован в системе обязательного социального медицинского страхования, то все процедуры, безусловно, оказываются бесплатно, – отмечает заведующая отделением восстановительного лечения Галина Иванова. – У нас есть всё необходимое оборудование для качественного прохождения реабилитации. Используем физиооборудование, гидротерапию, акупунктуру, массаж, лечебную физкультуру.

Об успешном курсе восстановительного лечения в рамках ОСМС рассказала жительница Усть-Каменогорска Алия Кобенова. В сентябре этого года женщина упала с крыльца дома и получила перелом пяточной кости. После проведённой операции и прохождения первого этапа восстановления пациентка поступила в областной реабилитационный центр.

– Такой перелом является очень сложным. Поскольку он трудно поддается лечению и надолго лишает возможности вести привычную жизнь. Сейчас меня, можно сказать, учат заново ходить. Прохожу курсы гидромассажа, лечебной физкультуры, физиопроцедуры. Всё это по медицинской страховке. Самочувствие стало уже намного лучше. 28 декабря ожидаю выписку, – поделилась Алия Кобенова.

Те, кто застрахованы в системе ОСМС, имеют большие преимущества и могут получать расширенный пакет медицинских услуг бесплатно. При этом взносы работодателей и работников направлены, в первую очередь, на предупреждение заболеваний с целью снижения случаев госпитализации. Поэтому хочется выразить надежду, что с каждым годом в стране будет уменьшаться рост количества заболеваний, временной потери трудоспособности, инвалидности и смертности.

Дарья Антон

Фото из открытых источников