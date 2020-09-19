Страда в разгаре 

Земледельцам Восточного Казахстана предстоит уборка урожая на площади более миллиона гектаров.

Уборочная страда в регионе набрала максимальный темп. На уборку и сохранение выращенного урожая мобилизованы все ресурсы. Однако специалисты Управления сельского хозяйства ВКО отмечают, что урожайность яровых в этом году снизилась почти в два раза по сравнению с показателями прошлого года. Всему виной – неблагоприятные погодные условия агросезона-2020.

Согласно данным управления, в области в этом году зерновыми и зернобобовыми культурами занято 603,4 тысячи гектаров, масличными – порядка 450 тыс. га (доминирующую позицию, как всегда, занимает высокомаржинальный подсолнечник – 420,5 тыс. га, остальное – рапс и соя). Картофель будет убран на 18,2 тыс. га, овощи – на 7,9 тыс. га, бахчевые культуры – на 4,8 тыс. га.

На 17 сентября зерновые и зернобобовые культуры в регионе практически полностью убраны. Их общая посевная площадь – около 500 тысяч гектаров. На сегодня намолочено 589 тысяч тонн. Их средняя урожайность не превышает 12,1 ц/га.

Яровая пшеница демонстрирует урожайность в среднем 11,6 ц/га, культура убрана на площади свыше 300 тыс. га. С более 120 тыс. га собран почти весь урожай ячменя, его показатели – в пределах 13,2 ц/га. Завершается уборка овса – 14,8 тыс. га при средней урожайности 10,8 ц/га; гречихи – 0,5 тыс. га (урожайность – 6,3 ц/га).

Кроме того, почти завершена жатва смеси колосовых на 1,6 тыс. га с урожайностью 7,5 ц/га; проса – 3 тыс. га при среднем показателе – 12,1 ц/га; бобовых – 5,5 тыс. га с урожайностью 13,7 ц/га. Началась уборка кукурузы на зерно на площади 0,7 тыс. га. Её урожайность не превышает 11,2 ц/га.

Масличные, так же как и пшеница, стабильно занимают ранг высокорентабельных культур. В прошлом году это стало особенно хорошо заметно на примере подсолнечника, рапса и сои. Но неблагоприятные погодные условия сказались на урожайности и этих «лидеров».

В настоящее время половина озимого рапса убрана на площади 1,22 тыс. га при средней урожайности 9,9 ц/га; яровой рапс – 3,6 тыс. га, его урожайность составила 22,2 ц/га; соя – 1,3 тыс. га, она демонстрирует показатели в пределах 15,6 ц/га.

Наряду с этим в некоторых хозяйствах области стартовала уборка подсолнечника. На сегодня уже убрано 1,7 тыс. га – это 0,4 процента от всего объема. Масличная культура пока убирается со средней урожайностью 11,2 ц/га.

Что касается картофеля, то половина его нового урожая уже убрана с полей площадью 10,3 тыс. га с урожайностью 216,5 ц/га. Также собрано 70 процентов всего урожая овощей, их показатели – на уровне 267,6 ц/га, 98 процентов бахчевых культур – 338,3 ц/га.

В растениеводческих хозяйствах и на элеваторах области имеются 90 сушилок с общей мощностью 15 тысяч тонн в сутки и 3248 зерноуборочных комбайнов. Средняя сезонная нагрузка на машину не превышает 350 гектаров, что соответствует нормативу. В хозяйствах области насчитывается более двух тысяч жаток, которые также задействованы в уборочных работах.

Как известно, без подработки собранный урожай зерновых качественным не сохранить. Для этого у сельхозтоваропроизводителей Восточно-Казахстанской области имеются 300 механизированных токов. Их мощность позволяет подрабатывать до 12 тысяч тонн зерна в сутки.

Хранением урожая занимаются восемь лицензированных элеваторов, оборудованных зерносушильными установками, которые вкупе с хлебоприёмными пунктами и собственными складами сельхозпредприятий дают возможность хранения около одного миллиона тонн зерна, в том числе 471,9 тысячи тонн зерна для хранения в лицензированных хлебоприёмных пунктах.

– В этом году Министерством энергетики выделено на проведение уборочных работ 26 тысяч тонн дизельного топлива Павлодарского НХЗ по отпускной цене завода. Так, на июль-август его стоимость составляла 178 тысяч тенге за тонну – 149 тенге за один литр. Районными акиматами определены операторы по доставке дизельного топлива до сельхозтоваропроизводителей. На сегодняшний день сельхозтоваропроизводителями получено 14,3 тысячи тонн дизельного топлива, – пояснили в управлении сельского хозяйства.

В целом, как отмечают специалисты, наличие необходимых материально-технических средств позволяет агроформированиям области в оптимальные сроки провести работы по уборке урожая.

Жанна Ахметова

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