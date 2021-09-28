Агропром

Страда лёгкой не бывает

28.09.2021
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В Кокпектинском районе завершающим аккордом страды становится гул техники на фермерских полях с подсолнечником. В хозяйстве «Табиғат» предстоит убрать две тысячи гектаров этой культуры.

На кромке поля, которое бороздит комбайн, состоялся разговор с Кайратом Баймолдиным, главой хозяйства. Он рассказал, что на весь полевой сезон, его конечные результаты повлияла засуха. Земли здесь относятся к богарным, то есть являются неполивными. Всё зависит от «небесной канцелярии», а она нынче оказалась неблагосклонной: за всё лето дождь окропил иссушённую землю всего три раза. Первые скошенные гектары дали примерно по семь центнеров урожая. Изменится ли эта цифра в сторону увеличения, покажут предстоящие дни.

– В этом году высадил сорта «заря», «агробизнес», «дэлфи» и «пионер-10», – говорит собеседник. – Были выдержаны все технологические нормы сева, ухода, но всё подпортила засуха. Сейчас работает один комбайн, завтра прибудет ещё один. Планируем завершить уборку подсолнечника к 15 октября.

Главными лицами страды, её героями остаются механизаторы и рабочие. Как и комбайнер Сергей Клышко, тракторист Сагит Айсин и рабочий Амирбек Жайсанов, с которыми удалось пообщаться во время их короткого отдыха. До этого дружная команда убирала на двух тысячах гектаров зерновые культуры – пшеницу и ячмень. Однако, несмотря на оставленный за спиной этап битвы за урожай, настроены на ударный труд, сохраняют бодрость духа и уверены в том, что они справятся с предстоящей задачей.

Как выяснилось, в числе основных проблем, с которыми сталкивается фермер на подсолнечном поле, вот уже несколько лет остаются… стаи ворон. Они буквально оккупируют участки, где созрели подсолнухи с большими шляпками. По словам К. Баймолдина, вороны предпочитают их, потому что на них удобнее сидеть и выклёвывать семечки. Крылатая напасть оказалась явлением настолько серьёзным, что на кону оказывается труд всего лета – урожай. Причём перевес в борьбе с прожорливыми стаями остаётся за последними. В этом нетрудно убедиться, взглянув на поля с большими шляпками подсолнухов: семечки из них выклеваны птицами.

– Мы, конечно, не бездействуем, – говорит хозяин поля. – Наняли конных объездчиков, которые дежурят на полях, отпугивают ворон. Однако поспеть за сотнями птиц невозможно. Поэтому часть урожая неизменно теряем из-за ворон.

Трудной выдалась нынче и заготовка кормов для животноводческого стада «Табиғата»: травостой совсем не тот, что в былые годы. Но всё же необходимые для сытной зимовки запасы сена, фуража удалось сформировать. Правда, из-за ограниченности их количества пришлось отказаться от ежегодной реализации местному населению. Личные подсобные хозяйства постоянных работников обеспечили кормами бесплатно.

Трудности не означают свёртывание помощи малоимущим и другим категориям семей из села Улкен Бокен, где базируется «Табиғат». Это направление деятельности остаётся неизменным вот уже много лет. Кайрат Капезович рассказал, что родился и вырос в этом селе, здесь жили и трудились его отец и дед. Поэтому есть ещё и бремя ответственности за родную сторону. До распада былого совхоза в девяностых годах трудился прорабом. Когда не стало работы, уехал в город и прожил там до 2000 года. Затем вернулся на малую родину, создал крестьянское хозяйство и получил первые 100 гектаров земли.

За минувшие годы хозяйство окрепло: сейчас его земельные угодья – это две тысячи гектаров пашни, столько же – пастбищ и 200 гектаров кормовых площадей. Удалось реанимировать заброшенные фермы, механизированный ток, склады, машинно-тракторную мастерскую. Крупным социальным проектом следует считать реанимацию сельского детского сада. В его ремонт были вложены миллионные средства хозяйства, о чем К. Баймолдин не жалеет: сейчас садик посещают 92 малыша. Постоянную работу здесь нашли порядка 20 сельских жителей. Государство помогает содержать заведение выделяемыми субсидиями.

Ещё одним проектом стали ремонт и реконструкция одного из бесхозных зданий в центре села. В перспективе, когда будут отменены карантинные ограничения и жизнь вернётся в обычное русло, здесь планируется проводить торжества и другие мероприятия. Рядом уже построен небольшой магазинчик: в нём предприниматель намерен реализовывать сельчанам горячий хлеб из собственной муки.

Таковы ближайшие планы, а сегодня нет важней фронта работ на подсолнечных полях. Важно собрать урожай без потерь, в намеченные сроки. Осенняя страда ещё не завершена, а труженики сельской нивы уже готовятся к следующему полевому сезону. На полях, где после комбайнов осталась лишь сухая стерня, уже ведётся сезонная обработка почвы. В общем, календарь сельского труженика не признаёт выходных и праздников. Благодаря этому на наших столах всегда есть хлеб.

Рысбек Жантыкеев

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Кокпектинский район

28.09.2021
14

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