Stop отцам-беглецам!

Правительство Казахстана намерено усовершенствовать механизм, обязывающий нерадивых родителей выплачивать алименты.

Проблема отцов, не желающих выплачивать алименты собственным детям, стала чрезвычайно насущной. Бывшие супруги отказываются от этого по самым разным причинам: одни не имеют постоянного источника дохода, другие обижены на своих бывших жён и банально мстят, а у многих появляются новые семьи, и все средства они вкладывают уже в другую жизнь.

В Восточном Казахстане количество безответственных отцов, отказывающихся выплачивать алименты на своих детей, не становится меньше. Страдают от этого, прежде всего, дети, не только не чувствующие всю полноту родительского тепла, но и ощущающие нехватку средств на содержание.

По сведениям областной прокуратуры, в настоящее время в регионе проживает почти 21 тысяча неплательщиков, их общая задолженность по алиментам составляет 648 млн тенге.

По решению суда 36 должников находятся в розыске, 11 человек привлечены к уголовной ответственности, 24 – к административной. 42 должника по алиментам находятся в местах лишения свободы. 2245 человек зарегистрированы как безработные, из них 96-ти оказано содействие в трудоустройстве.

Органами правопорядка регулярно проводятся акции «Оплати алименты», которые имеют положительный эффект – только в начале года удалось взыскать алиментных долгов на сумму 180 млн тенге.

Новые инициативы по борьбе с неплательщиками алиментов были предложены на прошедшем Правительственном часе, посвящённом улучшению защиты прав граждан в исполнительном производстве.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Ирина Унжакова.

– Алиментная проблема звучит особенно остро. Каждый год более 16 тысяч женщин обращаются к судебным исполнителям для принудительного взыскания алиментов. При этом отцы-беглецы поднаторели прятаться даже в условиях всеобщей цифровизации, – отметила Ирина Унжакова.

В большинстве случаев по проблемным алиментным делам должники либо скрываются от судебных исполнителей, либо занижают свою зарплату, чтобы платить меньше. Но всё тайное рано или поздно становится явным – надзорным органам зачастую удаётся вывести их «на чистую воду».

Один из таких примеров – житель Усть-Каменогорска, гражданин М. Казалось бы, мужчину не в чем упрекнуть. На протяжении многих лет он исправно выплачивал алименты. Только они высчитывались из минимального размера его заработной платы. Нерадивый родитель надеялся скрыть своё второе место работы, предоставив только трудовой договор с индивидуальным предпринимателем. Как стало известно позже, директором этого предприятия является… нынешняя жена многодетного отца.

В ходе исполнительных действий судебным приставом было установлено, что мужчина действительно является сотрудником ИП с минимальным окладом, а основной заработок он имеет за пределами региона. Фактически начисленная заработная плата во много раз превышает оклад, указанный в трудовом договоре. Таким образом, должник надеялся скрыть реальный доход. Своими действиями мужчина грубо нарушил закон и был привлечён к административной ответственности.

Судебным приставом-исполнителем был наложен арест на денежные средства на лицевом счёте в банке, с которого после расчёта задолженности списано около 200 тысяч тенге и перечислено взыскателям. Кроме того, в отношении должника вынесено постановление об ограничении в праве на выезд за пределы РК.

Однако правовых рычагов давления на горе-родителей недостаточно, считает прокурор по надзору за исполнением судебных актов Дамир Бектурганов. По его словам, чтобы привлечь неплательщика алиментов к административной ответственности, необходимо составить протокол, но частный судебный исполнитель таким правом не обладает. Для этого ему необходимо привести должника в органы юстиции, но таким правом обладает только полиция.

– Если бы законодательно у частного судебного исполнителя появилось право составления административного протокола, это бы в разы уменьшило количество нарушителей, способствовало более быстрому их наказанию и тем самым обеспечению взысканий, – считает представитель прокуратуры.

В сообщении Ирины Унжаковой по этому поводу говорится, что Правительство РК занимается разработкой нового закона об исполнительном производстве, в котором предусмотрено увеличение полномочий и ответственности судебного исполнителя.

– Прежде всего, ужесточены требования к частным судебным исполнителям. Если будут доказаны их бездействие или неправомерные действия (например, сговоры с должниками), то их исключат из республиканской палаты и будут ходатайствовать об отзыве лицензии. Для повторного получения лицензии требования будут усилены. Помимо этого, внесены изменения в Постановление Верховного суда, по которому ранее было очень сложно доказать осознанный «уход» алиментщика от выплаты. И, по данным Министерства юстиции, выросло количество дел по привлечению отцов-беглецов к уголовной ответственности, – написала в своём посте депутат Мажилиса.

Она также призвала граждан смелее обращаться в суды с жалобами на неправомерные действия или бездействия частных судебных исполнителей.

– Данные говорят о том, что каждый второй иск по таким вопросам был признан судом правомерным, – констатировала Ирина Унжакова.

Кстати, в разных странах придуманы различные способы борьбы со злостными неплательщиками алиментов.

Так, например, в США граждане, отказывающиеся выполнять материальные обязательства перед своими несовершеннолетними отпрысками, могут быть заключены в тюрьму сроком до шести месяцев, а в случае рецидива – сроком до двух лет.

В некоторых штатах Америки отцам-неплательщикам судебные власти ставят блокираторы на автомобили. Причём отцам мальчиков – синие, а отцам девочек – розовые. Мало того что без автомобиля в Штатах как без рук, так в подобном случае папаши становятся объектом осуждения для соседей.

В Германии у неплательщика могут арестовать имущество для распродажи – судебный исполнитель приезжает с грузчиками и вывозит всё описанное имущество. Особо злостных неплательщиков могут отправить в тюрьму.

В Канаде у злостных неплательщиков отбирают права на автомобиль, а также лицензии на ловлю рыбы и охоту. Государство вправе публиковать фотографии неплательщиков в интернете. Злостное уклонение от алиментов грозит тюремным заключением на срок до полугода.

В Беларуси такие люди не могут выехать из страны, не получив разрешения получателя алиментов.

Аида Жумекенова

Коллаж Бакытгуль Бельбаевой