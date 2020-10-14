Столп духовного возрождения 

В это полное треволнений, изобилующее политическими и военными конфликтами время я получил теплую, душевную волну от прочтения эссе Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева «Духовное завещание Абая».

Мудрый политик, духовный наставник нации с особой глубиной и проникновением раскрывает нам уникальное явление в культуре и истории казахской земли, дает яркий портрет выразителя дум и чаяний соотечественников. Произведение, занявшее две газетные полосы, читается на едином дыхании. И даже возникает сожаление, что текст так рано заканчивается. Это не просто статья, это своего рода духовное обращение к нации. Уже не первое, но ценно дополняющее прежние послания, обращенные к разгадке феномена кода нации и побуждающие общество к модернизации сознания.

И Абай – один из столпов нашего духовного возрождения. Это со всей убедительностью обосновывает Нурсултан Абишевич, вовсе ничего не доказывая, а рассуждая по ходу текста не только о нем и его эпохе, но также и о современности, некоторые тенденции и пороки которой поэт-провидец отразил в своих строках.

Автор публицистично, с доверительной интонацией рассказывает, как с раннего возраста и на протяжении всей жизни постигал Абая, его творчество, масштаб личности. Ссылаясь местами на цитаты великого поэта, Елбасы приводит свои рассуждения, подтверждающие непреходящую актуальность крылатых высказываний мыслителя. «Люби все человечество, как брата». Нравственному принципу Абая суждено жить вечно. Удивительные примеры, как действует это правило, я видел с раннего детства. В нашем селе Шамалган в тесном соседстве и общении с нами, казахами, жили представители самых разных национальностей, в годы репрессий насильно сосланные сюда из далеких краев. Среди них были турки-месхетинцы, чеченцы, украинцы, немцы, карачаево-балкарцы. Мы нисколько не чуждались этих людей: не разделяясь по национальностям, играли, дружили и росли вместе. А отец мой Абиш поселил в доме, а потом устроил на работу семью кавказских горцев – балкарцев».

А разве не символично, что будущий Президент завершал среднее образование в школе имени Абая? Этот фактор для хорошо учившегося юноши послужил дополнительным стимулом: «Здесь я осознал, что быть воспитанником учебного заведения, носящего имя великого поэта, – это, с одной стороны, очень престижно, а с другой – очень ответственно».

Для многих этот факт, возможно, станет открытием. Как и то, что в юности Нурсултана Назарбаева больше всего впечатлила абаевская поэма «Искандер», пробудив большой интерес к истории античного мира.

В статье-размышлении немало таких любопытных, личностных деталей, которые делают ее еще притягательней.

И далее свою судьбу автор показывает в преломлении к образу Абая. Через переосмысление его учения, идей и дерзновенных помыслов. Став лидером суверенной страны, он многое сделал и продолжает делать для заслуженного прославления и увековечивания памяти о своем кумире.

Здесь и высокий международный авторитет Лидера нации играет весомую роль, и новый статус Казахстана в качестве государства-миротворца. Произведения Абая в последние десятилетия переведены на множество языков, памятники ему воздвигнуты в столицах и городах России, Турции, Египта, Франции, Китая, Ирана, Азербайджана, Венгрии, Узбекистана, Беларуси, в Лондоне открыт Дом Абая, его именем названы улицы в крупных мировых центрах. И благодарные потомки так же чтят своего светоча, как англичане Уильяма Шекспира, немцы – Иоганна Гете, русские – Александра Пушкина, американцы – Уолта Уитмена.

Вот как оценивает заслуги великого поэта-казаха великий политик-казах: «Великий поэт, гениальный мыслитель Абай стал основоположником начавшейся на рубеже ХIX–XX столетий эпохи Просветительства и Пробуждения в казахской степи, его бесценное наследие стало нравственным ориентиром народа на пути в будущее».

А главное заключается в том, что сбылась сокровенная мечта поэта: казахи стали единым и свободным народом, который знают и уважают во всем мире и который уверенно идет в будущее по своему собственному, казахстанскому пути. В критический момент истории Елбасы сумел вывести корабль Казахстан на мировые просторы.

В заключение приведу весьма поучительную цитату из статьи «Духовное завещание Абая», которой, думаю, мы все должны руководствоваться: «В наши дни мы стараемся смотреть глазами Абая и на внутреннее единение, и на межнациональное согласие, и на дружбу и сотрудничество со всеми странами и народами мира, и на взаимосвязь культур, почитая их так, как это делал Абай. Это один из моих важных и неизменных жизненных принципов».

Бакытжан Жумагулов,

депутат Сената

Парламента РК, академик,

«Казахстанская правда»,

№ 192 от 8 октября 2020 г.