Столетняя жительница Усть-Каменогорска приняла участие в выборах

Долгожительница Хауа Буланбаева приняла участие в выборах. Свой гражданский долг женщина исполнила не выходя из дома.

В этом избирателю с почтенным возрастом помогли представители избирательной комиссии, доставившие урну для голосования на дом.

– Выборы должны быть справедливыми. Участвовать в них должны люди с современными взглядами на жизнь, преданные своей земле, своей стране – настоящие патриоты, – поделилась своими взглядами Хауа Буланбаева.

Несмотря на почтенный возраст, 100-летняя избирательница интересуется событиями, происходящими в стране, с удовольствием рассуждает на любые темы.

Отметим, что Хауа Буланбаева всю жизнь проработала в школе. Заслуженный педагог вспоминает, как непросто приходилось выживать в годы лихолетья – вместе с соотечественниками она в полной мере испытала тяжесть репрессий, горе и голод войны.

В годы репрессий Хауа Буланбаева потеряла отца, а во время Великой Отечественной войны она, еще совсем юная, трудилась сразу на нескольких работах, как и ее ровесники, прилагая все силы, чтобы помочь фронту.

Хауа Буланбаева отмечает, что мы живём в светлое время, и считает, что исполнить свой гражданский долг очень важно. Она принимала участие во всех выборах и не раз сама была членом избирательной комиссии.

Дарья Антон