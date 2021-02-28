Сто вдохновенных строк… 

Международный интернет-конкурс «Шабытқа толы 100 жол. 100 вдохновенных строк», посвящённый столетию областного литературного объединения «Звено Алтая», стартовал в Восточно-Казахстанской области.

…Подобно тому, как с маленьких родников и ключей начинаются большие реки, так в 1921 году в Усть-Каменогорске зародилось литературное объединение, собравшее вместе ценителей слова. У его истоков стояли известные прозаики и поэты, такие как Павел Бажов, Николай Анов, Георгий Тотин, Михаил Иванусьев-Алтайский и другие. Заседания объединения «Звено Алтая» посещали Ефим Пермитин и Александр Волков.

За столетнюю историю лит-объединение повидало немало событий: были и творческие взлёты, и периоды угасания… Судите сами: первый сборник «Звена Алтая» вышел в свет в 1928 году тиражом 500 экземпляров, а следующий – «Утро над Иртышом» – лишь в 1960 году, благодаря которому лит-объединение обрело второе дыхание. Литературная жизнь закипела с новой силой. Возглавляли «Звено Алтая» в разные годы Михаил Тыцких, Михаил Чистяков, Борис Щербаков, Александр Егоров. Своё столетие литобъединение встречает под руководством поэта Натальи Матвеевой.

При поддержке школ и биб-лиотек области ежегодно проводятся литературные чтения и конференции, посвящённые памяти известных звеноалтайцев. Восточноказахстанские авторы популярны не только на своей малой родине, но и за рубежом. При участии литобъединения издаются и выпускаются книги молодых писателей и поэтов.

Не могла остаться без внимания и такая значимая, не побоимся этого слова, для всего литературного сообщества дата, как сто лет со дня основания. Поэтому Восточно-Казахстанская областная детско-юношеская библиотека приурочила к празднованию юбилея проведение международного интернет-конкурса «Шабытқа толы 100 жол. 100 вдохновенных строк», участие в котором принимают читатели двух возрастных категорий: 7–15 лет и 16–23 года из разных областей Казахстана, а также России и Беларуси. Интернет-конкурс предполагает несколько номинаций: «Видеочтение», «Чтение по ролям», «Поэтическая палитра» по произведениям ярких представителей литературного объединения. Более подробную информацию можно узнать на сайте библиотеки.

– Надеюсь, что наше творчество будет интересно молодому поколению, – сказала председатель областного литобъединения «Звено Алтая» Наталья Матвеева. – А мы будем рады услышать из ваших уст строчки, которые написали своей душой. Желаю всем участникам удачи и вдохновения.

Татьяна Кравченко

Фото Ануара Тюлюбаева