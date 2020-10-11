Сто лет на защите интересов трудящихся 

10 октября в стране отмечают День профессиональных союзов Казахстана. В этом году профсоюзному движению Восточно-Казахстанской области исполняется 100 лет.

С ЧЕГО НАЧИНАЛСЯ ПРОФСОЮЗ

Мало кто знает, что история зарождения профсоюзов в регионе связана с известным писателем-сказочником Павлом Бажовым. В далеком 1920 году в Усть-Каменогорске он являлся главой уездного бюро профсоюзов – первого такого органа, созданного на территории нашей области. А уже к началу 1921 года в Усть-Каменогорском уезде было 17 различных профсоюзов, которые объединяли 4583 человека. Уже тогда эти организации вели работу по защите интересов трудящихся, особенно в вопросах улучшения условий труда и повышения заработной платы.

Начало Великой Отечественной войны заставило круто изменить жизнь людей, перестроить работу на военный лад. Профсоюзы страны и Восточного Казахстана в частности внесли огромный вклад в мобилизацию усилий народа как в годы войны, так и в послевоенный период.

В ноябре 1948 года в Усть-Каменогорске состоялась первая областная межсоюзная конференция профсоюзов, в которой участвовали 105 избранных делегатов и 65 приглашенных руководителей областных организаций. На ней был образован Восточно-Казахстанский областной совет профсоюзов – облсовпроф. Первым председателем избрали Ивана Ефимова, который находился на этом посту до 1960 года.

Со второй половины 50-х, а также в 60-е годы прошлого века деятельность профсоюзов расширилась, усилилась их роль в решении задач хозяйственного строительства, улучшения условий труда и быта трудящихся масс. Тогда они обладали значительными функциями по охране и защите трудовых прав и интересов рабочих и служащих. Правовые инспекции труда профсоюзов осуществляли надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде, проводили работу по восстановлению нарушенных трудовых прав.

У профсоюзов было больше функций: управление бюджетом социального страхования, контроль над соблюдением норм охраны труда, за распределением государственного жилого фонда и многие другие. Фондом социального страхования тоже управляли профсоюзы.

В 80-е годы прошлого века при участии профсоюзов была разработана и осуществлена программа технического перевооружения предприятий области, проходило внедрение достижений научно-технического прогресса. В 1985 году общее количество членов профсоюзов составляло 416 688 человек. Это 99,7 процента всей численности трудящихся области.

Конечно, в 90-е годы профсоюзы, в том числе и нашей области, оказались в сложном положении. В то время сложилась обстановка, когда многие трудящиеся впервые встретились с бедностью и безработицей, сокращением рабочих мест, невыплатой зарплаты, пособий, нарушением трудового законодательства. Передача социального страхования государству снизила значимость профсоюзов в глазах населения. Это привело к значительному сокращению количества участников и снижению их активности.

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Новый отсчёт деятельности профсоюзов начался уже в условиях независимого государства. В конце 90-х годов постепенно усилился свободный обмен мнениями, информацией, прежде всего с органами власти и работодателями. Основой взаимодействия стало социальное партнёрство, ориентированное на коллективно-договорное регулирование трудовых отношений в условиях переходной экономики.

В условиях рыночной экономики правовые основы социального партнёрства определяются Трудовым кодексом РК, где сформированы основные задачи, принципы и система социального партнёрства. В 2014 году облсовпроф был преобразован в территориальное объединение профсоюзов «Профсоюзный центр ВКО».

– Хотелось бы отметить ветеранов профсоюзного движения области –

председателей областного Совета профсоюза Николая Воронина (1977-1989 гг.) и Нуржан Тусупову (2005-2017 гг.), председателя Совета ветеранов профсоюза ВКО Галину Решетникову, председателя профсоюза работников металлургии Галину Егорову, а также Жазиру Ибраеву, которые внесли значительный вклад в развитие профсоюзного движения нашей области, – говорит председатель ТОП «Профсоюзный центр ВКО» Темирбек Касымжанов. – Много достойных людей работают в областных профорганизациях, ветераны и активные лидеры, которые пользуются большим авторитетом и доверием. Среди них председатель ВК областного филиала профсоюза работников лесной отрасли и животного мира Людмила Краева, председатель ВК областного филиала профсоюза работников строительного комплекса и ЖКХ Яков Швец, заместитель председателя Профсоюзного центра ВКО Мурат Кудабаев, Назгуль Касенова, Сабит Ибраев и многие другие.

ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ

Сейчас в составе Профсоюзного центра ВКО четырнадцать отраслевых областных организаций профсоюзов и три территориальных объединения – общая численность составляет больше 134 тысяч человек.

– Профсоюзы ВКО на принципах социального партнерства взаимодействуют с госорганами, работодателями в рамках областного трёхстороннего соглашения, – рассказал Темирбек Касымжанов. – Деятельность Профсоюзного центра направлена на консолидацию профсоюзов области, объединение усилий отраслевых профсоюзов и отдельных профорганизаций для эффективной защиты прав и интересов членов профсоюзов, повышения авторитета и усиления влияния профсоюзов в области, увеличение профсоюзных рядов, финансовое и организационное укрепление профсоюзов.

В начале сентября этого года прошел XXVI съезд Федерации профсоюзов Республики Казахстан, в котором принимали участи и представители Восточного Казахстана. На этом главном профсоюзном форуме страны определили векторы направлений и развития всего движения в условиях восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией, а также усиление социальной защиты работников и обеспечения достоин условий для труда.

– Сейчас деятельность профактива как в регионе, так и по всей стране в первую очередь будет направлена на реализацию стратегии, принятой на прошедшем съезде, – говорит председатель ТОП «Профсоюзный центр ВКО». – Но главным приоритетом нашей работы на ближайшие пять лет остаётся всесторонняя поддержка человека труда, оказание помощи работникам предприятий, создание для них комфортных и безопасных

условий работы.

Он подчеркнул, что профсоюзы продолжат свою работу по обеспечению достойной заработной платы работников, содействию в создании безопасных условий труда, разрешению трудовых конфликтов и при необходимости юридическому консультированию.

Дамир Омаров

Ануар Тюлюбаев