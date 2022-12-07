Сто идей для золотых рук

Уникальная возможность научиться создавать изделия из войлока, рогоза и глины выпала жителям и гостям Усть-Каменогорска. В областном центре состоялся фестиваль ремесленников «Сувенир Востока».

Обычно все ждут выходных, чтобы хорошенько выспаться, однако минувшая суббота стала исключением. Многие устькаменогорцы и гости города проснулись пораньше, чтобы в числе первых побывать на творческом фестивале «Сувенир Востока».

Мероприятие, организатором которого выступил городской отдел физической культуры, спорта и туризма, состоялось в Доме дружбы – центре общественного согласия и было приурочено к предстоящему празднику – Дню Независимости Республики Казахстан.

Фестиваль собрал лучших мастеров декоративно-прикладного искусства, они представили вниманию зрителей свои уникальные авторские работы, выполненные в разных техниках и стилях. Здесь можно было увидеть национальные казахские изделия, украшения, кукол и гномов, мыло ручной работы, вязаные игрушки амигуруми, авторские светильники, окарины, ловцы снов и другие талисманы, сувениры на новогоднюю тематику, шоколадные конфеты ручной работы и настоящие цветы… Как в шутку говорили гости мероприятия, от такого разнообразия голова кружится.

– Пришли на фестиваль с внучкой, – рассказала жительница Усть-Каменогорска Людмила Петрова. – Обычно дети просят всё купить, а сегодня я сама не прочь приобрести всё, что здесь есть. Работы настолько красивые и необычные, что дух захватывает.

Гостям фестиваля выпала уникальная возможность окунуться в прошлое и узнать, как работали мастера над своими шедеврами в древности, а ещё – попробовать себя в этой роли. Для них именитые ремесленники области провели мастер-классы по изготовлению сувениров из войлока, рогоза, глины, вышивке биз кесте. Эта часть программы особенно заинтересовала детей. Они окружили мастеров, с неподдельным интересом слушали каждое их слово и наблюдали за каждым движением рук. Затем юные участники приступили к созданию собственных сувениров.

К слову, для детей также подготовили развлекательную программу с аниматорами. А ещё для гостей фестиваля каждый час устраивали розыгрыш сувениров по лотерейным билетам, с музыкальными номерами выступали творческие коллективы областного центра. Скучать точно никому не пришлось – участники не только получили в подарок изделия ручной работы, но и создали свой сувенир, зарядились хорошим настроением на предстоящую неделю.

– На улице холодно, мало кто из друзей выходит гулять, – поделился юный гость фестиваля Алексей. – Думал, буду дома на выходных, а оказался на празднике творчества. Здесь столько много всяких интересных штучек. У одной мастерицы мыло выглядит как настоящий мандарин, сначала не поверил, что он несъедобный. Было бы классно, если бы такой праздник проходил каждую неделю, здесь много интересных ребят, с которыми мы уже подружились.

Как подчеркнула заведующая отделом народного и декоративно-прикладного искусства ВК областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника, руководитель Ресурсного центра ремесленников ВКО Раиса Мухамеджанова, проведение подобных фестивалей важно и для самих мастеров декоративно-прикладного искусства.

– Они объединяют ремесленников, предоставляют отличную возможность презентовать свои работы широкому кругу зрителей, обменяться опытом, – сказала Раиса Мухамеджанова. – Нам звонят жители с просьбой проводить такие мероприятия как можно чаще. Интерес к творчеству вдохновляет мастеров удивлять новыми шедеврами.

Завершением фестиваля стало награждение участников. Так, в номинации «Национальные изделия» победителем стала мастер Ж. Уалиева, лучшим «Молодым мастером» жюри выбрало М. Меирбаеву, в номинации «Инновационность» не было равных И. Баянжиновой, победу в номинациях «Традиционность» и «Изделия, отражающие Усть-Каменогорск» поделили ремесленники А. Зонберг и А. Тетерина; Ж. Тохтархан и Н. Дарницына.

Татьяна Кравченко

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