Стимул для развития

До 30 миллионов тенге льготных займов получат сельские предприниматели региона.

Сельское хозяйство является важной отраслью экономики, которая обеспечивает население продовольствием и, соответственно, влияет на стабильное социально-экономическое развитие общества в целом. Особенность этого сектора экономики заключается еще и в том, что он является источником сырья для других отраслей.

Высокий уровень переработки и наличия сельскохозяйственного производства обеспечивает стране продовольственную безопасность. В этой связи АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» реализует программу кредитования, направленную на финансирование проектов по развитию животноводства.

В Восточном Казахстане уже приступили к рассмотрению заявок на кредитование таких проектов. По информации директора Восточно-Казахстанского филиала АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Армана Рауылбекова, в этом году сумма кредита, предусмотренного на финансирование проектов в сфере животноводства, увеличена до 30 миллионов тенге.

– Займы на разведение крупного рогатого скота, овец, верблюдов будут выдаваться на срок до 10 лет по ставке вознаграждения 16 процентов годовых, – сообщил он. – При этом предусмотрено государственное субсидирование ставки вознаграждения на 10 процентов, которое позволит снизить кредитную нагрузку для фермеров. Таким образом, ставка для получателя кредита будет составлять 6 процентов годовых.

Участниками программы кредитования могут стать индивидуальные предприниматели, крестьянские и фермерские хозяйства. При этом к потенциальному заемщику предъявляется ряд требований. Так, при разведении КРС необходимо иметь помещения для содержания скота, пастбищные угодья. Также должен быть заключен договор с откормочной площадкой о сдаче молодняка на откорм.

По словам Армана Рауылбекова, многие фермеры работают над улучшением качественных характеристик скота, приобретая племенных животных, проводя искусственное осеменение и используя племенных производителей. Проекты, которые планируют получить финансирование от фонда, должны предусматривать проведение в хозяйстве племенной работы. Для таких заемщиков действуют льготы. Так, предусмотрено предоставление в залог приобретаемых за счет кредитных средств племенных животных.

Для тех, кто разводит мелкий рогатый скот, также обязательно наличие помещений для содержания животных, а также пастбищ. Должен быть заключен договор о сдаче молодняка на мясоперерабатывающие предприятия.

Одной из особенностей этой программы является создание новых рабочих мест, а также обязательная сдача молока и шерсти для снижения цен на готовую переработанную продукцию для населения Восточно-Казахстанской области.

К сведению, офисы Восточно-Казахстанского филиала АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» расположены в Усть-Каменогорске по ул. Кабанбай батыра, 87/2,

3 этаж, и в Семее по ул. Мәңгілік Ел, 9.

Ерик Абитов