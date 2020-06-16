Стимул для развития

Агропром

До 30 миллионов тенге льготных займов получат сельские предприниматели региона.

Стимул для развития

Сельское хозяйство является важной отраслью экономики, которая обеспечивает население продовольствием и, соответственно, влияет на стабильное социально-экономическое развитие общества в целом. Особенность этого сектора экономики заключается еще и в том, что он является источником сырья для других отраслей.

Высокий уровень переработки и наличия сельскохозяйственного производства обеспечивает стране продовольственную безопасность. В этой связи АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» реализует программу кредитования, направленную на финансирование проектов по развитию животноводства.

В Восточном Казахстане уже приступили к рассмотрению заявок на кредитование таких проектов. По информации директора Восточно-Казахстанского филиала АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Армана Рауылбекова, в этом году сумма кредита, предусмотренного на финансирование проектов в сфере животноводства, увеличена до 30 миллионов тенге.

– Займы на разведение крупного рогатого скота, овец, верблюдов будут выдаваться на срок до 10 лет по ставке вознаграждения 16 процентов годовых, –  сообщил он. – При этом предусмотрено государственное субсидирование ставки вознаграждения на 10 процентов, которое позволит снизить кредитную нагрузку для фермеров. Таким образом, ставка для получателя кредита будет составлять 6 процентов годовых.

Участниками программы кредитования могут стать индивидуальные предприниматели, крестьянские и фермерские хозяйства. При этом к потенциальному заемщику предъявляется ряд требований. Так, при разведении КРС необходимо иметь помещения для содержания скота, пастбищные угодья. Также должен быть заключен договор с откормочной площадкой о сдаче молодняка на откорм.

По словам Армана Рауылбекова, многие фермеры работают над улучшением качественных характеристик скота, приобретая племенных животных, проводя искусственное осеменение и используя племенных производителей. Проекты, которые планируют получить финансирование от фонда, должны предусматривать проведение в хозяйстве племенной работы. Для таких заемщиков действуют льготы. Так, предусмотрено предоставление в залог приобретаемых за счет кредитных средств племенных животных.

Для тех, кто разводит мелкий рогатый скот, также обязательно наличие помещений для содержания животных, а также пастбищ. Должен быть заключен договор о сдаче молодняка на мясоперерабатывающие предприятия.

Одной из особенностей этой программы является создание новых рабочих мест, а также обязательная сдача молока и шерсти для снижения цен на готовую переработанную продукцию для населения Восточно-Казахстанской области.

К сведению, офисы Восточно-Казахстанского филиала АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» расположены в Усть-Каменогорске по ул. Кабанбай батыра, 87/2,
3 этаж, и в Семее по ул. Мәңгілік Ел, 9.

Ерик Абитов

 

Ответить