Стимул для развития 

В Восточно-Казахстанской области активно и целенаправленно обучают специалистов по работе с молодёжью категории NEET.

В Кокпектинском районе состоялся кустовой семинар для специалистов, работающих с особой категорией молодёжи. В частности, с молодыми людьми, которые пока нигде не учатся, не работают. Кроме того, не задействованы на профессиональных обучающих курсах в рамках реализации комплекса мер по социализации молодёжи категории NEET.

В нём приняли участие специалисты молодёжных ресурсных центров, отделов образования, центров занятости, психологи Кокпектинского, Жарминского, Тарбагатайского районов. В ходе семинара обсуждены конкретные меры по выявлению реальной численности и состава NEET молодёжи, формы работы с ней.

Лица, включённые в базы данных NEET молодёжи, станут на ближайшие годы основной аудиторией большей части социальных проектов в городах и районах области. Вместе с тем необходимо укреплять статус и авторитет человека труда, развивать институт наставничества, повышать престиж воинской службы. Особое внимание уделять тому, насколько важен в жизни правильный выбор профессии, широко информировать о действующих планах и программах, содействовать обеспечению жильём.

По итогам семинара все участники получили в помощь методические пособия, а также сертификаты. Аналогичные кустовые семинары по данной тематике уже прошли в Усть-Каменогорске и Семее с охватом прилегающих районов.

Таир Сапаргалиев

Кокпектинский район