Вести из районов

Стимул для молодых

13.10.2021
15

Молодым специалистам, прибывшим в Глубоковский район по программе «С дипломом – в село», помогают обрести жильё.

В сельской глубинке проблем немало, и одна из самых острых – нехватка врачей, педагогов, госслужащих и других специалистов. Решить этот вопрос помогает программа «С дипломом – в село», призванная стимулировать выпускников вузов работать в сельской местности. Государство выделяет бонусы к заработной плате, помогает с поиском временного жилья, а также гарантирует стопроцентное официальное трудоустройство и стаж работы, который молодёжи необходим в первую очередь.

Молодым специалистам, прибывшим для работы и проживания в населённые пункты Глубоковского района, оказывают меры социальной поддержки в виде подъёмного пособия в размере 100 МРП (291 700 тенге) и бюджетного кредита для приобретения либо строительства жилья в сумме, не превышающей 1500 МРП (4 375 500 тенге).

По информации специалистов акимата Глубоковского района, на 20 сентября этого года подъёмные пособия за счёт средств районного бюджета в сумме 20,4 млн тенге выделены 70 специалистам, из которых 38 учителей, 22 медика, один государственный служащий, два работника культуры, два – социального обеспечения, пять – агропромышленного комплекса.

– В мае текущего года за счёт республиканского бюджета молодым специалистам выдано 23 бюджетных кредита для приобретения жилья на сумму 100,4 миллиона тенге. В частности, финансовую поддержку получили девятнадцать специалистов образования, три – здравоохранения, один – социального обеспечения. С 15 сентября в районе начат приём заявлений на предоставление ещё 21 бюджетного кредита на сумму 91,9 миллиона тенге, – сообщили в акимате.

В целом по итогам 2021 года на приобретение жилья 44 молодых специалиста получат финансовую помощь на общую сумму 192,2 млн тенге.

Аида Жумекенова

Фото из открытых источников

Глубоковский район

13.10.2021
15

Еще новости

Вода в дома

13.10.2021

Поделились мастерством

10.10.2021

Экономия плюс качество

07.10.2021

К сезону готовы

01.10.2021
Back to top button