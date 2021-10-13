Стимул для молодых

Молодым специалистам, прибывшим в Глубоковский район по программе «С дипломом – в село», помогают обрести жильё.

В сельской глубинке проблем немало, и одна из самых острых – нехватка врачей, педагогов, госслужащих и других специалистов. Решить этот вопрос помогает программа «С дипломом – в село», призванная стимулировать выпускников вузов работать в сельской местности. Государство выделяет бонусы к заработной плате, помогает с поиском временного жилья, а также гарантирует стопроцентное официальное трудоустройство и стаж работы, который молодёжи необходим в первую очередь.

Молодым специалистам, прибывшим для работы и проживания в населённые пункты Глубоковского района, оказывают меры социальной поддержки в виде подъёмного пособия в размере 100 МРП (291 700 тенге) и бюджетного кредита для приобретения либо строительства жилья в сумме, не превышающей 1500 МРП (4 375 500 тенге).

По информации специалистов акимата Глубоковского района, на 20 сентября этого года подъёмные пособия за счёт средств районного бюджета в сумме 20,4 млн тенге выделены 70 специалистам, из которых 38 учителей, 22 медика, один государственный служащий, два работника культуры, два – социального обеспечения, пять – агропромышленного комплекса.

– В мае текущего года за счёт республиканского бюджета молодым специалистам выдано 23 бюджетных кредита для приобретения жилья на сумму 100,4 миллиона тенге. В частности, финансовую поддержку получили девятнадцать специалистов образования, три – здравоохранения, один – социального обеспечения. С 15 сентября в районе начат приём заявлений на предоставление ещё 21 бюджетного кредита на сумму 91,9 миллиона тенге, – сообщили в акимате.

В целом по итогам 2021 года на приобретение жилья 44 молодых специалиста получат финансовую помощь на общую сумму 192,2 млн тенге.

Аида Жумекенова

Фото из открытых источников

Глубоковский район