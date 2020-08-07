Стильно и экологично

Начинающий бизнесмен из Усть-Каменогорска планирует создать отечественный бренд модных экосумок.

Артур Дарменбаев студент 3-го курса ВКГТУ имени Д. Серикбаева. Обучается он по специальности «Логистика» и уже успел открыть собственное дело. Кстати, дело это непростое и архизначимое практически для каждого жителя нашей области и даже планеты. Вместе с друзьями парень взялся за создание и реализацию экологичного модного аксессуара под названием шопер (экосумка).

Стоит отметить, задуматься о проблемах окружающей среды Артура подтолкнул карантин. В марте этого года студент, находящийся на дистанционном обучении, как обычно, исследовал просторы Интернета и наткнулся на ужасающее видео о загрязнении океанов. То, как человек вредит водному миру, потрясло студента, ведь раньше он и подумать не мог о серьёзных последствиях, казалось бы, давно привычных для многих людей вещей, таких как использование полиэтиленовых пакетов и выброс мусора в неположенном месте. Как известно, время разложения пластиковых пакетов может достигать 1000 лет, а от заглатывания этого мусора ежегодно погибают более миллиона морских птиц и млекопитающих.

– В кратчайшие сроки собрал целую команду. Это люди, которые работают на аутсорсинге. В том числе швеи из ателье областного центра, художники, расписывающие наши сумки, и курьеры, осуществляющие доставку. Многих из них я нашёл через друзей, – говорит Артур Дарменбаев.

Ведением аккаунта бренда в Instagram занимается сам Артур. Это важно, ведь на сегодняшний день грамотное распространение информации о своём продукте является одной из ключевых задач в бизнесе. К слову, именно с помощью этой страницы об экосумках из Усть-Каменогорска узнали жители и других городов республики. Сейчас стильными шоперами пользуются не только в Восточно-Казахстанской области, заказы поступают также из Алматы, Караганды и Атырау.

Работу по производству экосумок Артур и его команда начали совсем недавно – в мае, но уже успели зарекомендовать себя как качественный бренд и сформировать свою, пусть и небольшую, но преданную клиентскую базу.

– Изначально моей основной целью в популяризации этого аксессуара была борьба против полиэтиленовых пакетов, в пользу безопасных для окружающей среды альтернативных вариантов. Сейчас я понимаю, что красота и мода тоже имеют важное значение. Поэтому на данный момент наша фишка – это индивидуальные принты и экологичность, – пояснил Артур.

Шоперы, как часть экологичной моды, действительно стали популярными и уверенно внедряются в повседневную жизнь жителей разных стран мира. При этом ни возраст, ни пол значения не имеют. Каждый может подобрать для себя удобную сумку. Стоит отметить, чаще с подобными аксессуарами можно увидеть девушек, а юношей – гораздо реже. Однако, по словам молодого бизнесмена, для похода за продуктами экосумки идеально подойдут и представителям мужского пола.

Если говорить о девизе команды «Индивидуальные принты плюс экологичность», то здесь всё предельно ясно. Рисунки, которыми украшают сумки, придумывают художники, но и заказчики могут предлагать собственные идеи. В этом заключается уникальное предложение для клиентов – возможность проявить свой креатив и материализовать свои мысли. Всё же чаще выбор экомодников падает на различные надписи или принты в минималистичном стиле.

Главное достоинство шоперов – это значительное снижение экологического вреда и финансовых расходов. К примеру, полиэтиленовые пакеты от силы можно использовать несколько раз, тогда как прочные сумки из хлопка выдержат больший вес и могут прослужить до двух лет при бережном использовании, а то и дольше.

– Арифметика проста, материальная выгода очевидна, – считает герой статьи. – Мы покупаем обычные пакеты по 50–100 тенге, ходим в магазин ежедневно, можем набрать продуктов и на несколько пакетов. В месяц может получиться около 5 тысяч тенге. На самом деле это незаметно, но накопительный эффект действует. Шопер можно купить за 2400 тенге и использовать его постоянно как минимум полгода.

Вместе с тем Артур занимается продвижением своего книжного онлайн-магазина, с помощью которого реализует различные книги – от классической литературы до мотивационных бестселлеров – бумажного формата, электронные и аудиокниги. Также с помощью этой площадки в Instagram cвои книги могут продавать все желающие, при этом издания должны быть в хорошем состоянии.

Отметим, планы на будущее у Артура Дарменбаева грандиозные, остаётся лишь пожелать ему удачи в их реализации.

– Хочу развить это дело, создать точки продаж по всему городу, в магазинах и кофейнях, – делится он. – Главная цель – основать отечественный бренд экосумок. Насчёт одежды пока не думаю, фокусируюсь на монопродукте, чтобы делать упор на

качество.

Экологичная мода – современное направление в индустрии моды, в котором ценность предмета одежды определяется степенью его влияния на окружающую среду.

Для оценки влияния производства, сбыта или жизнедеятельности человека на окружающую среду используют такое понятие, как углеродный след.

Углеродный след – это суммарное количество парниковых газов, возникающих как вследствие процессов производства материалов и товаров, их транспортировки и потребления, строительства и оказания услуг, так и в результате естественных процессов жизнедеятельности.

Гульжан Естаева