Стихи – жемчужины меж слов

Победителей областного этапа XXI республиканских Абайских чтений определили в Восточном Казахстане.

Традиционный конкурс среди школьников в онлайн-режиме провёл Восточно-Казахстанский научно-методический центр развития одарённости и дополнительного образования «Дарын». В нём приняли участие 80 учащихся общеобразовательных и специализированных школ из всех районов и городов региона.

– Популяризация литературного наследия казахского народа, в том числе творчества Абая и Шакарима, повышение интереса к изучению классической отечественной литературы, поддержка и развитие творческих способностей учащихся – главные цели конкурса, – отметили организаторы.

У ребят была возможность попробовать свои силы в разных номинациях. В том числе в конкурсе чтецов по произведениям Абая. По традиции жюри оценивало знание наизусть наибольшего количества стихотворений. Отдельная номинация посвящена «Словам назидания» великого поэта.

Также участники декламировали произведения Шакарима Кудайбердиева, Акылбая Кунанбаева и Магауи Кунанбаева. Главными критериями оценки были хорошее знание текстов и выразительность чтения.

Продемонстрировать свои музыкальные способности смогли юные певцы и домбристы, исполнившие песни, кюи Абая и Шакарима. Некоторые конкурсанты решили презентовать на чтениях стихотворения и музыкальные композиции собственного сочинения. Блеснули мастерством и начинающие писатели, которые состязались между собой в написании эссе о творчестве выдающихся поэтов-земляков.

Журналистам, учёным, дея-телям искусства и акынам в составе жюри конкурса было нелегко выделить лучших из лучших, все выступления были яркими и запоминающимися.

Так, согласно вердикту жюри, призёрами стали 40 учащихся, 21 из них заняли третье место, а 13 – второе. На высшей ступени пьедестала шесть участников – Айдана Сериккали, Шырак Тлеубек из Семея, Алтынай Толеубекова, Гульназ Тусупканова, Тамаша Ракат из Жарминского района и Фатима Маратова из Бескарагайского района. Всем призёрам вручены дипломы и благодарственные письма, а конкурсантам, не занявшим места, – сертификаты об участии.

Отметим, победители областного этапа во всех шести номинациях примут участие в ХХІ республиканских Абайских чтениях.

Ания Есмухамет