Стихи и песни для самых маленьких

Удивительную книгу издал житель села Курчум Оралбек Булжанов. Он работает учителем музыки в детском саду «Курчум», поэтому посвятил её малышам.

Издание называется «Балабақшада» и может стать ценным пособием для работников детских садов, сельских мини-центров и учеников начальных классов. Чем же она удивительна? В ней собраны написанные Булжаном тексты песен и ноты. Причём язык этих песен прост и понятен детскому сознанию. И ещё они написаны с учётом возраста малышей. Для самых маленьких – очень короткие и простенькие. Для тех, кто постарше, – посложнее. О чём эти стихи? Об осени, красном яблоке, сладкой дыне и многом другом. Есть в издании придуманные автором сказки, загадки, скороговорки, сценки для малышей.

По словам Оралбека Булжанова, серьёзно взяться за создание этой работы с методическим уклоном он решил, когда открыл для себя, что методическая литература для детских садов практически отсутствует или очень скудна. Кстати, он написал гимн для детского сада. Его текст размещён на стенде детского учреждения.

В Казахстане немало людей, увлечённых поэзией, но практически нет тех, кто сочиняет стихи и песни для маленьких детей.

– Чтобы написать произведения для ребят младшего возраста, нужно самому на время стать ребёнком, – утверждает Оралбек Булжанов. – Это самое сложное в моей работе. Помогает большой опыт. У меня есть внуки.

Герой этой публикации является автором около сорока песен. Кроме того, он единственный, кто изложил современный казахский алфавит в стихотворной форме, имеет на этот труд авторские права. В минувшем году Оралбек Булжанов награждён медалью за вклад в развитие искусства. Не останавливаясь на достигнутом, он строит дальнейшие планы.

Рысбек Жантыкеев

Фото автора

Курчумский район