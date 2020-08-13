Стихи Абая

Отнюдь не досужий – часов перестук.
Толкует он нам: «Все проходит вокруг!»
Минута равна человеческой жизни, —
Прошла, умерла, не воскреснуть ей вдруг.
Часы – это воры, стучащие в такт
Тому, что уходит, скрывая свой шаг,
Не зная покоя, проносится время:
Пришло и ушло, не вернется никак.
Знак жизни текучей – биенье часов.
Чем мучиться вечно, откликнись на зов.
Твой разум все видит, но ты, лицемеря,
Предстать перед правдой еще не готов.
Дни в месяцы влились, а месяцы – в год.
А годы нас старят, не так ли, друг? Вот …
И если в призвании я обманулся,
Меня пусть Всевышний в величьи поймет.
#РА_Абай175
#фотоизархива