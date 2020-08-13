Стихи Абая

Отнюдь не досужий – часов перестук.

Толкует он нам: «Все проходит вокруг!»

Минута равна человеческой жизни, —

Прошла, умерла, не воскреснуть ей вдруг.

Часы – это воры, стучащие в такт

Тому, что уходит, скрывая свой шаг,

Не зная покоя, проносится время:

Пришло и ушло, не вернется никак.

Знак жизни текучей – биенье часов.

Чем мучиться вечно, откликнись на зов.

Твой разум все видит, но ты, лицемеря,

Предстать перед правдой еще не готов.

Дни в месяцы влились, а месяцы – в год.

А годы нас старят, не так ли, друг? Вот …

И если в призвании я обманулся,

Меня пусть Всевышний в величьи поймет.

#РА_Абай175

#фотоизархива