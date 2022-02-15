В музее Абая прошла презентация книги «Степной титан». Это совместная работа российского писателя Георгия Пряхина и директора музея Турдыкула Шанбая. Она повествует о жизненном пути великого мыслителя.

– Один из моих друзей, выдающийся российский писатель, академик и главный редактор издательства «Художественная литература» Георгий Пряхин загорелся идеей выпустить книгу о жизненном и творческом пути Абая, – рассказал один из авторов издания, директор государственного историко-культурного и литературно-мемориального музея-заповедника Абая «Жидебай-Борили» Турдыкул Шанбай. – Книгу, которая бы содержала не только сухие исторические факты, но и имела художественную окраску, чтобы её было удобно читать современному человеку. Она рассказывает обо всём жизненном пути Абая Кунанбайулы – от рождения до последнего дня. Это своего рода исторические эссе.

Напомним, ранее, в год празднования 175-летия Абая, в стране был презентован сборник «Познание Абая – познание самого себя». Издание тиражом 1000 экземпляров вышло в свет осенью прошлого года и было представлено на Московской международной книжной ярмарке

Флора Левина

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Семей