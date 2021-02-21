Восточноказахстанцам предлагают познакомиться с историческими и сакральными местами, связанными с жизнью и творчеством великого поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы.

Восточно-Казахстанская областная библиотека имени А. С. Пушкина презентовала фотоальбом «Абайдың киелі даласы» / «Степная планета Абая» / «The steppe planet of Abai». Проект, реализованный библиотекой, инициирован областным акиматом в рамках мероприятий, посвящённых 175-летию великого поэта-гуманиста и одного из основателей казахской словесности Абая Кунанбайулы.

Руководитель проекта и автор текста фотоальбома Борис Щербаков стал настоящим гидом в поездке на родину Абая. Борис Васильевич – учёный-орнитолог, кандидат биологических наук, писатель, член Союза писателей Казахстана и России, отличник просвещения Казахской ССР. В своих книгах «Путь к Абаю», «Жидебайдың жұлдызды даласы» / «Звёздная степь Жидебая», «Шығыс Қазақстан – Еуразия жүрегі» / «Восточный Казахстан – сердце Евразии» он одним из первых авторов представляет мир Абая через призму окружающей природы.

«Золотое сердце планеты» – именно так называет степь Борис Щербаков. Фотографии и тексты альбома пронизаны духом эпохи великого Абая, воздухом степи и необыкновенным светом исторических памятников: Кенгирбай би, Сырт Каскабулак, степной родник, колодец Кунанбая, дом-музей, мавзолей Абая.

В альбоме представлены фотографии, сделанные сотрудниками библиотеки Валентиной Райхель и Алишером Мишелевым, а также Борисом Щербаковым. Помимо этого, в издание включены фото из архивов историко-краеведческого музея Семея, а также использованы портреты семьи Кунанбаевых кисти известного земляка и художника Юрия Хабарова (Рерль) из фонда историко-краеведческого музея Риддера.

– Надеемся, что фотоальбом «Абайдың киелі даласы», который знакомит с историческими и сакральными местами, связанными с жизнью и творчеством великого поэта и мыслителя, внесёт свою лепту в постижение глубоких смыслов, заложенных в творчестве Абая Кунанбайулы, и займёт достойное место в краеведческой коллекции, – говорят сотрудники библиотеки.

Отметим, что цифровая версия фотоальбома размещена в электронной библиотеке «Біздің Абай / Наш Абай» (abai.pushkinlibrary.kz) и Казахстанской национальной электронной библиотеке (kazneb.kz).

Дмитрий Одинцов

Фото предоставлено библиотекой А. С. Пушкина