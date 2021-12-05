Степная музыка домбры

В Семее состоялся музыкальный флешмоб домбристов, посвящённый празднованию Дня Первого Президента Республики Казахстан.

Масштабная патриотическая акция «Ұлы дала мұрагерлері» стала уже доброй традицией для учеников Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления Семея. В этом году в музыкальном мероприятии приняли участие около 70 человек.

В исполнении юных виртуозов прозвучали легендарные кюи, посвящённые Дню Первого Президента Республики Казахстан: «Тор жорға» Абая, «Балбырауын» Курмангазы, «Секіртпе» А. Райнбергенова, «Әке толғауы» Ж. Енсепова.

– Сетевой флешмоб домбристов – это мероприятие, которое помогает узнать наших учеников по-новому, – поделилась заместитель директора по воспитательной работе НИШ ФМН Семея Лариса Абылкасымова. – Раньше мы его проводили ежегодно в рамках проекта «100 кюев» в общественных местах нашего города. Количество участников тоже было довольно большим. Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, в этом году мы решили провести его онлайн и сократить количество участников. Однако есть возможность посмотреть на творчество учеников на официальном YouTube-канале нашей школы.

Татьяна Кравченко

Фото пресс-службы НИШ ФМН Семея

Семей