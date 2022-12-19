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STEM-кабинет, арт-студия и мастерские

19.12.2022
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В Аягозе прошла презентация обновлённой городской многопрофильной казахской школы-гимназии. Она вошла в проект «Развитие потенциала опорных школ в сельской местности». Теперь учащиеся будут постигать знания в комфортных условиях.

Проект был инициирован Фондом устойчивого развития образования с целью комплексного повышения качества преподавания в сельских школах, а также модернизации материальной базы.

– В сельской местности обучается более 40 процентов казахстанских детей, важно дать им возможность получить качественное образование и раскрыть свои таланты. Наш проект уже изменил условия обучения для 13 тысяч детей, но это только начало. Мы планируем охватить все районы страны и надеемся серьёзно повлиять на качество сельского образования, – рассказал директор Фонда устойчивого развития образования Данияр Токтарбаев.

В начале этого месяца в Аягозе прошла презентация обновлённой школы в формате дня открытых дверей с участием представителей местных исполнительных органов, а также партнёров и спонсоров проекта. В ходе мероприятия организаторы рассказали о результатах обучающей программы и провели экскурсию по учреждению.

Городская многопрофильная казахская школа-гимназия находится в 342 километрах от Семея. Она открылась в 1981 году. Сейчас в ней учатся более 1000 детей и работают 100 педагогов. Силами партнёров и спонсоров проекта «Развитие потенциала опорных школ в сельской местности» в учебном заведении обновили 32 учебных кабинета, мастерские и библиотеку. Вдобавок в школе появились STEM-кабинет, арт-студия и даже собственная мобильная телестудия, что непременно должно помочь ребятам развить свой творческий потенциал.

По информации организаторов, работа по обновлению материально-технической базы была проведена на спонсорские средства Фонда «Қазақстан халқына» в сумме 249 825 000 тенге.

– Компания «Beeline Казахстан» выступила в роли донора проекта. Из полученных средств для проекта «Развитие потенциала опорных школ в сельской местности» в рамках сотрудничества с Фондом «Қазақстан халқына» – два миллиарда тенге были выделены компанией «Beeline Казахстан». Они идут на модернизацию восьми из 17 школ-участниц проекта, – говорится в сообщении Фонда устойчивого развития образования.

Комфортные условия для получения образования и улучшенные материально-технические ресурсы – это ещё не всё. По прежнему ведущую роль играют знания и навыки педагогов. Поэтому все учителя школы прошли серию интенсивных мастер-классов вместе с преподавателями АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы». На них обсуждались интересные для педагогов вопросы: как заинтересовать детей наукой и историей, как популярным и доступным языком объяснять сложные темы по 14 школьным предметам.

К слову, интенсивная программа обучения продлится до 23 февраля следующего года, затем школа перейдёт на трёхлетнее методологическое сопровождение.

– В этом году по стране в качестве опорных выбрано 17 школ. В нашем образовательном учреждении побывали преподаватели аягозской школы, которые приняли участие в курсе, проведённом специалистами Центра образовательных программ центрального аппарата «Формирование функциональной грамотности учащихся», – отметил заместитель директора по научно-методической работе Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления Семея Наркен Буркенов. – Также с 28 ноября по 2 декабря мы провели онлайн-занятия по десяти темам. В дальнейшем наша связь будет только укрепляться. Эта опорная школа в Аягозе распространит по району методический подход, которым мы с ними поделились.

Обучение и методология были предоставлены специалистами НИШ на безвозмездной основе, а затраты на административные и организационные мероприятия компенсировались за счёт спонсорских средств от холдинга AITAS.

Гульжан Естаева

Аягозский район

19.12.2022
991

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