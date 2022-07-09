Ставка на туризм

Развитие экологического туризма в районе Маркакольского государственного природного заповедника стало главной темой во время рабочей поездки вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Алии Шалабековой, которую сопровождали заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Данияр Турганбаев и заместитель руководителя ВКО теринспекции лесного хозяйства и животного мира Ердос Умутов.

После ознакомительной экскурсии по уникальным уголкам природного заповедника, только на днях получившего статус особо охраняемой территории, находящейся под защитой ЮНЕСКО, гости провели рабочее совещание с коллективом, обсудили вопросы охраны и изучения биологического разнообразия и развития экологического туризма на Маркаколе.

Как отметил директор заповедника Тимур Айкенев, в рамках смарт-патрулирования активно внедряются новации в методике охраны с использованием современных приборов наблюдения. Так, для охраны территории заповедника, его растительного и животного мира активно используются летательный беспилотный аппарат «Дрон» с цифровой фото-видеокамерой высокого разрешения и различные фотоловушки.

– Применение приборов ночного видения дальнего действия, GPS-навигаторов и другого оборудования даёт возможность повысить эффективность мониторинга на всей территории заповедника. Кроме того, применение новых планшетов для административного протоколирования в онлайн-режиме показывает реальную картину юридической компетентности инспекторов и объективности составления протоколов, – рассказал юрист Маркакольского государственного природного заповедника Сергей Фокин.

Особое внимание было уделено развитию туризма в заповедных местах.

– Экологический туризм – одно из приоритетных направлений развития малого и среднего бизнеса в таком отдалённом приграничном районе. Именно это может кардинально повлиять на улучшение благосостояния местных жителей и сократить их отток, – считает Тимур Айкенев.

В качестве одного из предложений по развитию экологического туризма руководитель заповедника рассказал о возможности организации экологической рыбалки для туристов на озере Маркаколь в формате «поймал – сфотографировал – отпустил на волю». По его словам, это привлечёт значительное количество любителей подобной рыбалки и при этом никакого урона популяция редчайших рыб не нанесёт.

Это предложение коллектива заповедника вице-министр Алия Шалабекова поддержала, заявив, что оно будет рассмотрено более детально. В целом, по её словам, туризм остаётся одним из основных ресурсов развития как заповедника, так и всего района.

Софья Соболевская

Фото предоставлено РГУ «Маркакольским государственным природным заповедником»