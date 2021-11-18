Вести из районов

Ставка на спорт

18.11.2021
313

Спортивный турнир, прошедший в селе Шалабай Жарминского района, собрал любителей волейбола, мини-футбола и настольного тенниса.  

Проводимый ежегодно турнир был посвящён памяти односельчан, внёсших в разные годы вклад в развитие районного спорта.  

В этом году, по информации акимата Жарминского района, в мероприятии приняли участие пять молодёжных команд, в том числе из соседнего посёлка Ауэзов. Соревнования проводились по трём видам спорта – волейболу, мини-футболу и настольному теннису.  

По итогам турнира первое место заняли учащиеся Бакырчикской средней школы, второе – средней школы имени Крупской, третье место – молодёжь села Шалабай.  

Аида Жумекенова

Фото предоставлено акиматом Жарминского района  

Жарминский район  

18.11.2021
313

Еще новости

Новая техника для села

19.11.2021

Оперативное реагирование

12.11.2021

Начни с себя

11.11.2021

Зима наступает

08.11.2021
Back to top button