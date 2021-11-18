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Ставка на спорт
Спортивный турнир, прошедший в селе Шалабай Жарминского района, собрал любителей волейбола, мини-футбола и настольного тенниса.
Проводимый ежегодно турнир был посвящён памяти односельчан, внёсших в разные годы вклад в развитие районного спорта.
В этом году, по информации акимата Жарминского района, в мероприятии приняли участие пять молодёжных команд, в том числе из соседнего посёлка Ауэзов. Соревнования проводились по трём видам спорта – волейболу, мини-футболу и настольному теннису.
По итогам турнира первое место заняли учащиеся Бакырчикской средней школы, второе – средней школы имени Крупской, третье место – молодёжь села Шалабай.
Аида Жумекенова
Фото предоставлено акиматом Жарминского района
Жарминский район