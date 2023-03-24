Ставка на профессионализм

В последние годы дуальное образование набирает популярность. Колледжи сотрудничают с предприятиями, которые предоставляют студентам возможность обучаться на заводах и фабриках. Такой формат позволяет выпускать квалифицированных и востребованных специалистов с уже имеющимся практическим опытом работы.

Дуальная система обучения в Восточно-Казахстанской области – один из наиболее эффективных способов подготовки кадров в колледжах, поскольку одновременно решаются две задачи. Это взаимодействие образовательных организаций и работодателей, а также совмещение в учебном процессе теоретической и практической подготовки.

– В дуальном обучении практическая часть подготовки проходит на рабочем месте, а теоретическая – на базе колледжей, что устраняет разрыв между теорией и практикой, создавая высокую мотивацию получения знаний и приобретения навыков в работе, – подчеркнула исполняющая обязанности директора Центра профессионального образования ВКО Лазат Кездикбаева. – На сегодняшний день дуальная система обучения внедрена в 28 колледжах с охватом 2900 студентов по 49 специальностям и осуществляется в тесном сотрудничестве областного управления образования, Палаты предпринимателей региона и ведущих предприятий.

Отметим, в дуальной подготовке специалистов принимают участие более 200 компаний. Так, с 2014 года по этой системе прошли обучение более шести тысяч студентов ТиПО.

К слову, прежде чем учить студентов, будущие наставники сами совершенствуют профессиональные навыки.

– В функции Палаты предпринимателей входит ведение Реестра договоров дуального обучения, контроль наличия на предприятиях необходимых условий для этого, а также обучение наставников предприятий, – пояснил начальник отдела развития человеческого капитала Палаты предпринимателей ВКО Асет Адылхан. – В этом году мы планируем обучить более ста человек. Приглашаем предпринимателей региона стать участниками дуального обучения.

Студент Усть-Каменогорского колледжа строительства по специальности «Сварочное дело» Антон Старостенко уже успел оценить преимущества такой системы. По его словам, этот формат – отличная возможность проверить свои силы, морально подготовиться к выходу на работу.

– В медеплавильном цехе предприятия «Казцинк» оттачиваю свои профессиональные навыки и мастерство сварочного дела на современном оборудовании, – поделился парень. – По окончании колледжа благодаря дуальной системе обучения, уверен, стану высококвалифицированным специалистом, востребованным на рынке труда.

Александра Исаева

Фото пресс-службы Управления образования ВКО