Ставка на Бухтарму

Вопросы развития внутреннего туризма в Восточно-Казахстанской области обсудили участники рабочего совещания под председательством акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова.

Напомним, Бухтарминское водохранилище было выбрано зоной притяжения для развития внутреннего туризма в Восточном Казахстане. По мнению Даниала Ахметова, работу здесь необходимо построить, основываясь на опыте по развитию туристической инфраструктуры на побережье озера Алаколь.

– Дайте нам два-три года, и вы не узнаете побережье Бухтарминского водохранилища. По уровню комфортности эти места станут самыми удобными и превзойдут многие курортные зоны нашей страны, – заявил в ходе недавней пресс-конференции в РСК в Астане Даниал Ахметов.

Сначала – дороги

Уже в текущем году на развитие внутреннего туризма в отрасль было инвестировано 5,4 млрд тенге. Построен комфортабельный туристский комплекс «Эко-отель «Музтау» на 250 койко-мест в селе Урыль Катон-Карагайского района. Кроме того, начата реализация ещё 36 проектов на 12 млрд тенге. На эти средства строится 12 баз отдыха на побережье озёр и Бухтарминского водохранилища, а также десяток туристических объектов возводятся в больших и малых городах Восточно-Казахстанской области.

– В районах Алтай, Самар, Катон-Карагайском районе и в городе Риддере существует два направления реализации программы развития туризма – решение инфраструктурных проблем и генеральный план всех зон отдыха. На сегодняшний день в портфель области входит более 60 проектов, – отметил Даниал Ахметов в публикации на своей официальной странице в социальных сетях.

Одним из самых важных проектов на данном этапе является завершение строительства дороги в обход Осиновского перевала. Так, запланирован средний ремонт автомобильной дороги по направлению Октябрьский перевал – Алтайка – Ново-Хайрузовка. Кроме того, от Усть-Каменогорска до Октябрьской переправы есть небольшой участок районной дороги протяжённостью 5 км, который также будет приведён в порядок. Это позволит создать для туристов максимально комфортные условия, позволяющие добраться до зоны отдыха, затратив на дорогу от областного центра чуть более часа.

– Этот вопрос сейчас на особом контроле, так как мы решили развивать туризм на Бухтарминском водохранилище, вопрос проезда до места отдыха в течение часа стоит на первом месте. Нам остаётся закончить 14 км дороги со строительством довольно крупной переправы, – уточнил глава региона.

Одним из немаловажных факторов для развития внутреннего туризма является состояние дорог в области. В прошлом году доля автодорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии составила в области 89%.

До конца текущего года намечено реализовать 71 проект по развитию транспортной инфраструктуры на 8,4 млрд тенге. Всего дорожно-ремонтными работами в городах и районах ВКО в текущем году охвачено 278 км дорог и улиц. В результате, по итогам года доля дорог, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, достигнет 91%.

– Будет отремонтировано 58 километров на участке Алтай – Катон-Карагай, в порядок приведут все переправы в этом районе, – отметил Даниал Ахметов.

Во многом решающую роль сыграет завершение строительства моста через Бухтарминское водохранилище. В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева, в течение полутора лет продолжается реализация этого крупного инфраструктурного проекта, об этапах которого мы постоянно информируем наших читателей.

– Это будет самый длинный мост в Казахстане: его протяжённость составит более полутора километров. Строительство идёт хорошими темпами. Над проектом трудится местная строительная компания, которая имеет немалый опыт в возведении весьма сложных инженерных объектов и конструкций. Я вообще считаю, что многие строительные компании ВКО – лучшие в своём деле, – заявил Даниал Ахметов.

В этом году завершены работы ещё по одному важнейшему проекту – реконструкции аэропорта в Усть-Каменогорске. Взлётно-посадочная полоса способна принять почти все крупные самолеты, кроме «Боинга-747». Кроме того, возможности воздушной гавани значительно расширились благодаря строительству склада временного хранения грузов на 100 тонн и грузового терминала на 30 тонн в сутки стоимостью 4,9 млрд тенге (в текущем году выделено 2,4 млрд тенге).

– Сама реконструкция преследовала главную цель – повысить экономическую составляющую аэропорта. Именно для этого был построен грузовой терминал и склад временного хранения, – пояснил аким области.

Следующим этапом развития воздушного коридора станет реконструкция аэропорта в Зайсане и, возможно, строительство аэропорта в селе Катон-Карагай.

Кстати, поднимая разговор о развитии туризма в Катон-Карагайском районе, подчеркнули необходимость дальнейшего расширения возможностей баз отдыха с уклоном на пантолечение. В Риддере же лучше всего делать ставку на развитие лыжных видов спорта и туризма.

Новая Бухтарма

Название посёлка, где планируют строить современную зону отдыха для туристов, полностью оправдывает себя. Здесь намерены создать максимально комфортные условия для отдыха и организации досуга для различных категорий отдыхающих. Как стало известно в ходе совещания, разработан детальный план развития туристической отрасли в посёлке Новая Бухтарма и на всём побережье водохранилища. Так, в ближайшее время намечены работы по разработке плана детальной планировки прибрежных посёлков и сёл с точки зрения развития туризма и создания удобных подъездных путей, парковых зон, мест общественного питания, организации культурного досуга, экологических маршрутов и так далее.

Так как намечается крупное строительство множества объектов, в ближайшее время необходимо провести мониторинг земельных участков, которые в перспективе можно будет предоставлять субъектам малого и среднего бизнеса под реализацию их проектов.

– Все ныне существующие зоны отдыха на побережье Бухтарминского водохранилища сепаратные. Однако мы видим точки развития в том, чтобы создать на побережье единую зону отдыха протяжённостью 1,5-2 км, куда люди могли бы приходить по вечерам, приезжать на автомобиле, комфортно проводить время. Для этого нужно предусмотреть прекрасное освещение, фонтаны, интересные малые архитектурные формы и пункты летнего питания – кафе, рестораны, кафетерии, бистро и просто бары под открытым небом, – отметил Даниал Ахметов.

В том, что Бухтарма станет зоной притяжения туристов, не сомневаются и опытные туроператоры Восточного Казахстана. Плюсов предостаточно: красивая природа, живописные пейзажи и множество доступных экологических маршрутов по самым разным направлениям. Горы, реки, искусственное пресное море. Кроме того, это место вполне доступное, у устькаменогорцев и жителей ВКО уже выработалась устойчивая привычка проводить выходные или часть отпуска именно на побережье Бухтарминского водохранилища. Всё это точки притяжения не только обычных отдыхающих, но и так называемых VIP-персон, туристов, избалованных турами в Европу, Азию, Египет, Турцию и другие курортные зоны мирового масштаба.

Однако чтобы привлечь их, необходимо немало потрудиться. Действительно, сегодня побережье водохранилища скорее напоминает пчелиные соты, где вперемежку стоят частные дома, дачи и небольшие базы отдыха, причём нередко соседи огораживаются так, что остальным нет доступа к берегу и воде.

Да и многие базы отдыха были построены ещё по советским стандартам или такого низкого класса комфортности, что, по мнению некоторых туроператоров, для пользы дела их стоит снести и создать здесь полноценный туристический кластер.

Кстати, сейчас на побережье Бухтармы уже реализуется крупный проект по строительству базы отдыха современного типа высокого класса комфортности. Однако трудность в том, что не всё задуманное пока можно осуществить: предпринимателям приходится тратить много сил, средств и времени на заключение договоров о продаже необходимых земельных участков.

При этом развивать монополию, открыв только одну зону, эксперты в туристической отрасли не рекомендуют. Это неизбежно приведёт к отсутствию конкуренции и снижению уровня сервиса на фоне неоправданно высоких цен. В качестве примера можно взять Альпы или Карпаты, где успешно работают несколько крупных зон, конкурируя друг с другом и наращивая потенциал.

Всё идёт по плану

В целом, для развития туристической отрасли в регионе ведётся разработка генерального плана, рассчитанного на ближайшие 5 – 10 лет. Он будет включать в себя всё: от строительства дорог и инфраструктуры до вопросов реконструкции системы отопления, канализации, водоснабжения, развития электрических сетей, благоустройства, строительства пешеходных зон и велодорожек, разработки новых маршрутов с учётом местных возможностей и достопримечательностей и многое другое.

– Мы реализуем большой проект по созданию туристической зоны в Новой Бухтарме. Здесь появятся детские площадки, велодорожки и другие спортивно-культурные объекты. Готовы пригласить специалистов, у которых есть масштабные идеи и желание их реализовать. Что касается инфраструктуры, то здесь однозначно необходимо проверить мощность подстанции, чтобы понимать, хватит ли её ресурса не только на уже существующие базы отдыха, но и на те, что появятся в перспективе. Будет усилено пожарное подразделение в посёлке Октябрьский, – отметил в ходе совещания Даниал Ахметов.

Екатерина Гуляева

Фото Марины Сорокиной