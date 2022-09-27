Мнения

Ставка на будущее

27.09.2022
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Ставка на будущее

Инесса Чернышова, директор гимназии № 38 имени Льва Гумилёва, Усть-Каменогорск:

– Конституционные реформы и референдум показали, что в стране начали работать полноценные демократические механизмы.

Впервые в нашей истории внеочередные выборы были анонсированы так заблаговременно. У всех политических сил есть возможности проявить себя. Новый электоральный период, выборы Президента на однократный срок – это, действительно, большое демократическое достижение. И, безусловно, формирование новой модели невозможно, если мы, граждане Республики Казахстан, не проявим сознательность, не используем свой шанс проявить свою позицию. Я, как гражданин, обязательно сделаю свой выбор и приму участие в выборах 20 ноября 2022 года.

Ставка на будущее

Александр Светаш, секретарь Усть-Каменогорского городского маслихата VII созыва:

– Проведённый референдум и изменения в Конституции должны реально воплотиться в жизнь. И для того, чтобы это произошло, необходим новый мандат доверия – именно так сказал Президент. Он обозначил сроки: осенью текущего года пройдут президентские выборы.

После завершения выборов, избранный Президент получит достаточный срок своих полномочий и сможет эффективно проводить ту политическую программу, которая будет представлена во время предвыборной кампании.

27.09.2022
834

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