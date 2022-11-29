Ставка больше чем жизнь

Жизни двух пациентов с аневризмой головного мозга спас врач-нейрохирург Больницы скорой медицинской помощи Семея Толеугали Койшыбаев. Несмотря на мороз, достигавший почти 40 градусов, врач прибыл в Аягоз, где провёл одну за другой сложнейшие высокотехнологичные операции, без разрезов, проведя эмболизацию аневризмы у своих пациентов.

Как рассказал Толеугали Койшыбаев, он сейчас находится в отпуске и отдыхал в селе у родных и близких, когда к нему в первой половине воскресного дня обратились коллеги из службы санавиации.

– В Межрайонную больницу Аягоза поступил молодой мужчина 1996 года рождения с кровоизлиянием в мозг из аневризмы. Это были последствия перенесённого им геморроидального инсульта. Ситуация очень серьёзная: парень мог просто погибнуть, если бы аневризма, находящаяся у него в мозгу, вдруг повторно лопнула. Необходимо было срочно оперировать, – рассказал подробности Толеугали Койшыбаев.

Для доставки врача предоставили автомобиль УАЗ, на котором он добирался до Аягоза в течение пяти часов, несмотря на мороз, достигший отметки -38°С. Кстати, санитарную машину даже не хотели выпускать из города, однако врачи сумели убедить полицейских, что промедление, в данном случае, в прямом смысле этого слова смерти подобно.

– Пока мы ехали по трассе, в Калбатау, где ещё есть связь, до нас дозвонились коллеги из Аягоза и сообщили, что к ним поступил ещё один тяжёлый пациент с аналогичным диагнозом. Посмотрев снимки, я понял, что и 71-летнего мужчину тоже необходимо срочно оперировать, – говорит нейрохирург.

Предварительный осмотр пациентов доктор провёл, не успев даже отогреться после тяжёлой дороги. Молодой мужчина на тот момент находился в сознании, но был вялым, сонливым, жаловался на невыносимую головную боль, что неудивительно при его диагнозе.

Операция по удалению аневризмы головного мозга у этого пациента заняла около часа. И ещё до отъезда Толеугали Койшыбаева он пришёл в себя и стал разговаривать.

А вот состояние пожилого пациента стремительно ухудшалось. Его необходимо было срочно оперировать, на что дали своё согласие родные пациента.

– Ко мне на стол поступил пациент с гигантской аневризмой передней соединительной артерии с разрывом и кровоизлиянием. Состояние пациента было крайне тяжёлым, что обусловлено кровоизлиянием. Тем не менее, в условиях районной больницы была успешно выполнена высокотехнологичная нейрохирургическая операция – эмболизация аневризмы микроспиралями. Причём, мы сделали эту операцию без надреза и без проведения трепанации черепа, а лишь сделав небольшие проколы. Только благодаря тому, что на базе Межрайонной больницы Аягоза был открыт Инсультный центр и операционная оборудована высокотехнологичным медицинским оборудованием, нам удалось за один вечер спасти жизни двух мужчин, – уверенно говорит врач-нейрохирург.

Толеугали Койшыбаев – частый гость в больнице Аягоза. Буквально несколько дней назад нейрохирург успешно провёл операцию по удалению аневризмы у 84-летней пациентки, которая сейчас уже готовится к выписке. Свою больную доктор, несмотря на усталость, проведал и осмотрел.

А ведь ещё несколько лет назад эти люди, перенёсшие инсульт, наверняка бы погибли. Везти их в Семей или Усть-Каменогорск практически невозможно: больные не выдержат дороги. Открытие инсультного центра на базе межрайонной больницы фактически спасло жизни десяткам жителей Аягозского, Жарминского, Урджарского районов.

Отметим, что, по инициативе акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова, в 2018 году на базе Аягозской центральной районной больницы открылся инсультный центр II уровня на 19 коек. Он был оснащён компьютерным томографом и рассчитан на 200 тысяч населения Аягозского, Урджарского, Жарминского районов.

Сегодня в Аягозской межрайонной больнице созданы все условия для лечения пациентов с кардиологической патологией и последствиями инсультов. Так, здесь осуществляются такие комплексные операции, как коронаграфические исследования, установка стентов и электрокардиостимуляторов, а также проводятся ангиографические исследования кровеносных сосудов сердца. Весной 2021 года на базе межрайонной больницы впервые была сделана эмболизация аневризмы головного мозга с использованием ангиографа. С этого дня население Аягозского и соседних районов получают качественную медицинскую помощь при инсультах и инфарктах в Аягозе, без необходимости транспортировки тяжелобольных в областной центр.

По словам врача нейрохирурга Межрайонной больницы Аягоза Абзала Жумабекова, за год в их учреждении проводится не менее 25-30 высокотехнологичных операций как кардиологического, так и нейрохирургического направления.

– Работа инсультного центра в Аягозе в прямом смысле спасает жизни людей. Если происходит кровоизлияние в мозг и образуется аневризма головного мозга, необходимо провести операцию как можно быстрее. Потому что в течение двух первых недель существует реальная угроза её повторного разрыва, что может привести к летальному исходу или усложнит и без того непростую ситуацию. Только после проведения операции по эмболизации аневризмы головного мозга, когда её купируют, можно больше не опасаться подобных «сюрпризов» и лечить пациента от последствий перенесённого инсульта, – пояснил Абзал Жумабеков.

Кстати, по словам нейрохирурга межрайонной больницы, за полтора года, что здесь делают нейрохирургические операции, аягозские специалисты уже самостоятельно проводят операции стеноза сонных артерий. И уже недалёк тот день, когда и эмболизация аневризмы головного мозга тоже станет обычной практикой для районных врачей.

Екатерина Гуляева

Аягозский район