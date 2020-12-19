Статус обязывает 

Почти год полноценно действует система обязательного социального медицинского страхования. Как изменилась региональная система здравоохранения за это время, рассказал директор филиала по ВКО НАО «Фонд социального медицинского страхования» Галымжан Абилов.

За 11 месяцев текущего года значительно увеличилось количество оказанных услуг в сферах восстановительного лечения и медицинской реабилитации, консультативно-диагностической помощи, профилактических осмотров, стационарозамещающей помощи.

За этот год в круглосуточных стационарах в рамках ОСМС пролечено больше 150 тысяч пациентов, в том числе 280 пациентам оказана высокотехнологичная помощь. Почти 58 тысяч человек получили стационарозамещающую помощь. В инфекционных отделениях около девяти тысяч больных КВИ пролечено в рамках ГОБМП.

Одним из актуальных вопросов системы ОСМС остаётся застрахованность граждан. По состоянию на 1 декабря в Восточном-Казахстане застраховано более 1,1 млн человек или 81,6 процента. Ещё 251 тысяча человек по-прежнему являются не застрахованными, а это почти каждый пятый житель области. Поэтому филиал фонда обращается к гражданам с просьбой определить свой статус страхования.

Галымжан Абилов отметил, что на 1 декабря 2020 года филиалом фонда заключены договоры со 104 медицинскими организациями, подавшими заявки на планируемые объёмы медицинской помощи. Из них 42 частных, 62 государственных учреждения.

Директор филиала также рассказал, что одной из главных функций фонда является защита прав пациентов в получении качественной медицинской помощи. С сентября прошлого года начал функционировать единый контакт-центр фонда по номеру 1406. А с 1 января 2020 года работа центра переведена в круглосуточный режим. Разработана трёхуровневая модель обработки обращений граждан.

– За этот год от жителей Восточного Казахстана поступило около 26 тысяч обращений, из них 25 тысяч были консультационного характера, 467 жалоб, 505 благодарностей, 11 предложений. Все они рассмотрены в срок, – сказал Галымжан Абилов.

К слову, основное количество обращений связано с качеством оказания медицинской помощи, а именно отказом в госпитализации. Также поступают обращения от граждан о невозможности получения медуслуг в рамках пакета ГОБМП, в связи с отсутствием статуса страхования. Директор филиала фонда напомнил, что независимо от статуса застрахованности все граждане имеют право на получение гарантированного объёма бесплатной медпомощи. Однако для плановой госпитализации, приёма узкими специалистами, прохождения дорогостоящих обследований и получения высокотехнологичного лечения необходимо иметь статус страхования в системе ОСМС. Кроме того, были жалобы, что пациентам отказывают в предоставлении услуги, ссылаясь на отсутствие договора. Но, по словам Галымжана Абилова, в случае отсутствия договоров соисполнения, врач может направить пациента в любую медицинскую организацию, в том числе по его выбору, главное, чтобы был договор с фондом. Перечень поставщиков можно посмотреть на сайте фонда.

– Для удобства граждан мы проводим работу по предоставлению различных каналов обратной связи. Успешно работает мобильное приложение Qoldau 24/7. С его помощью пациенты имеют возможность получить консультацию, проверить статус, подать жалобу, получить временный статус страхования. Также можно обратиться в кабинет приёма граждан, который организован в филиале фонда по Восточно-Казахстанской области. Статус застрахованности можно определить с использованием плагина на сайте фонда, через телеграм-бот SaqtandyryBot, через мобильное приложение Qoldau 24/7, а также на портале egov.kz, – подчеркнул Галымжан Абилов.

Дарья Антон