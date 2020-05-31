Статус имеет значение

Повышение статуса педагогов – одно из приоритетных направлений государственной политики. Определены основные пути решения этого вопроса, в числе которых – изменение порядка оплаты труда и совершенствование системы повышения квалификации.

На третьем заседании Национального совета общественного доверия Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

отметил, что в современных реалиях требуется кардинальное реформирование системы образования и науки.

– Становится очевидным, что значение сферы образования будет возрастать, – подчеркнул Глава государства. – От ее развития зависит и экономика. Мы должны четко понимать роль образования и науки в будущем. Это будет определять всю государственную политику.

Президент также напомнил, что главным мерилом успеха любого государства является человеческий капитал.

Принятый в декабре 2019 года Закон Республики Казахстан «О статусе педагога» установил права, социальные гарантии, ограничения, обязанности и ответственность педагога. Законом гарантированы качественное улучшение правового положения педагогов, их социальная защищенность.

Главная надежда в развитии системы образования возложена на учителей, способных воспитать поколение, открытое всему новому и прогрессивному.

– Для повышения конкурентоспособности нации, – отметил Глава государства, – нам необходимо на деле добиться высокого статуса наших педагогов.

В Восточном Казахстане уже включились в эту работу. На состоявшейся онлайн-пресс-конференции обсудили законодательные аспекты прав и обязанностей педагогов. Как отметила руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования по ВКО Зейнеп Махсутова, теперь за нарушения прав педагогов предусмотрена административная ответственность.

– Если имеются факты привлечения к излишней отчетности или работам, не связанным с профессиональной деятельностью педагогов, необходимо обратиться в наш департамент, – сообщила она. – В статью 409 Кодекса об административных правонарушениях внесены нормы по привлечению за это к ответственности должностных лиц и организаций с наложением штрафов от 20 до 120 МРП.

Зейнеп Махсутова особо отметила необходимость снижения отчетности в организациях образования, осуществление приема в детсады, школы, колледжи и вузы через портал «Электронного правительства».

– Департамент продолжает разъяснительную работу и по другим направлениям, – сказала Зейнеп Махсутова. – С начала 2020 года проведен профилактический контроль школ области, ряд внеплановых проверок организаций образования, осуществлялся разрешительный контроль соответствия заявителя квалификационным или разрешительным требованиям. Пока, в связи с пандемией,

эта работа приостановлена. Но план на второе полугодие составлен и размещен на сайте Генеральной прокуратуры.

Для того чтобы статус учителя повысился, он должен быть услышан обществом и властью, необходимо четко понимать современные профессиональные и социальные потребности казахстанского педагога.

Вместе с тем есть и другие пути улучшения имиджа профессии педагога, связанные с деятельностью не столько государственных органов, сколько самого педагогического сообщества. Среди них – консолидация учителей школ, колледжей и преподавателей вузов для решения актуальных профессиональных и социальных проблем системы образования, активизация научно-методической и общественной работы педагогов через систему специально разработанных мероприятий, обеспечение международных, межрегиональных, межведомственных и корпоративных связей по вопросам профес—

сионального становления и социальной защиты и партнерства педагогов РК.

Для этого необходима организация систематических независимых социологических исследований как среди преподавателей и педагогов, так и среди учащихся по наиболее актуальным вопросам реформы образования в нашей стране.

Бахыт Сарсембаева

Из архива редакции