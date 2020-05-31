Образование

Статус имеет значение

By Рудный Алтай
0
15 просмотров

Просматриваемые

Актуально

Родители первоклассников с 1 июня могут подать онлайн-заявление на прием в школу

Рудный Алтай - 0
С 1 июня в регионе начинает работу электронная система приема документов по зачислению в первые классы общеобразовательныx школ. Как и в прошлом году, этим...
Узнать больше
Образование

Оценки за «удалёнку»

Рудный Алтай - 0
Особенности проведения суммативного оценивания за четверть в условиях дистанционного обучения обсудили в Усть-Каменогорске. Напомним, на основании приказа Министерства образования и науки РК от 8 апреля...
Узнать больше
Образование

Без шпаргалок, но в масках

Рудный Алтай - 0
Совсем скоро для учащихся школ Восточного Казахстана прозвенит последний в этом учебном году звонок. Как это знаменательное событие отметят в новом формате и какие...
Узнать больше
Актуально

Преимущества онлайн-поступления

Рудный Алтай - 0
Восточноказахстанским выпускникам рассказали, как будет осуществляться прием документов в колледжи в онлайн-режиме. В регионе в этом году 8 204 выпускника 11-х классов и 15 884...
Узнать больше
Рудный Алтай

Повышение статуса педагогов – одно из приоритетных направлений государственной политики. Определены основные пути решения этого вопроса, в числе которых – изменение порядка оплаты труда и совершенствование системы повышения квалификации. 

Статус имеет значение

На третьем заседании Национального совета общественного доверия Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 
отметил, что в современных реалиях требуется кардинальное реформирование системы образования и науки. 

– Становится очевидным, что значение сферы образования будет возрастать, – подчеркнул Глава государства. – От ее развития зависит и экономика. Мы должны четко понимать роль образования и науки в будущем. Это будет определять всю государственную политику. 

Президент также напомнил, что главным мерилом успеха любого государства является человеческий капитал. 

Принятый в декабре 2019 года Закон Республики Казахстан «О статусе педагога» установил права, социальные гарантии, ограничения, обязанности и ответственность педагога. Законом гарантированы качественное улучшение правового положения педагогов, их социальная защищенность. 

Главная надежда в развитии системы образования возложена на учителей, способных воспитать поколение, открытое всему новому и прогрессивному. 

– Для повышения конкурентоспособности нации, – отметил Глава государства, – нам необходимо на деле добиться высокого статуса наших педагогов. 

В Восточном Казахстане уже включились в эту работу. На состоявшейся онлайн-пресс-конференции обсудили законодательные аспекты прав и обязанностей педагогов. Как отметила руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования по ВКО Зейнеп Махсутова, теперь за нарушения прав педагогов предусмотрена административная ответственность. 

– Если имеются факты привлечения к излишней отчетности или работам, не связанным с профессиональной деятельностью педагогов, необходимо обратиться в наш департамент, – сообщила она. – В статью 409 Кодекса об административных правонарушениях внесены нормы по привлечению за это к ответственности должностных лиц и организаций с наложением штрафов от 20 до 120 МРП.  

Зейнеп Махсутова особо отметила необходимость снижения отчетности в организациях образования, осуществление приема в детсады, школы, колледжи и вузы через портал «Электронного правительства». 

– Департамент продолжает разъяснительную работу и по другим направлениям, – сказала Зейнеп Махсутова. – С начала 2020 года проведен профилактический контроль школ области, ряд внеплановых проверок организаций образования, осуществлялся разрешительный контроль соответствия заявителя квалификационным или разрешительным требованиям. Пока, в связи с пандемией, 
эта работа приостановлена. Но план на второе полугодие составлен и размещен на сайте Генеральной прокуратуры. 

Для того чтобы статус учителя повысился, он должен быть услышан обществом и властью, необходимо четко понимать современные профессиональные и социальные потребности казахстанского педагога. 

Вместе с тем есть и другие пути улучшения имиджа профессии педагога, связанные с деятельностью не столько государственных органов, сколько самого педагогического сообщества. Среди них – консолидация учителей школ, колледжей и преподавателей вузов для решения актуальных профессиональных и социальных проблем системы образования, активизация научно-методической и общественной работы педагогов через систему специально разработанных мероприятий, обеспечение международных, межрегиональных, межведомственных и корпоративных связей по вопросам профес
сионального становления и социальной защиты и партнерства педагогов РК.  

Для этого необходима организация систематических независимых социологических исследований как среди преподавателей и педагогов, так и среди учащихся по наиболее актуальным вопросам реформы образования в нашей стране. 

Бахыт Сарсембаева 

Из архива редакции 

Предыдущая статьяВажные акценты
Следующая статьяЛента памяти
Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments

Последние статьи

31 мая - День памяти жертв политических репрессий

Мужественный сын «Алаша»

Рудный Алтай - 0
В Усть-Каменогорске в режиме онлайн рассказали о творчестве и жизненном пути писателя-абаеведа Каюма Мухамедханова.      Презентация виртуальной тематической выставки, организованной в честь известного уроженца Семипалатинской области, состоялась в...
Узнать больше
31 мая - День памяти жертв политических репрессий

Дом, где рождались идеи о свободе

Рудный Алтай - 0
В Семее много исторических мест, связанных с именами великих людей. Одно из них – дом представителя партии «Алаш» Анияра Молдабаева.   Это здание расположено недалеко от центра города. Год постройки...
Узнать больше
31 мая - День памяти жертв политических репрессий

Летопись горького времени

Рудный Алтай - 0
В Восточном Казахстане проходят тематические мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий.   В этот день вспоминают трагические страницы истории Казахстана первой половины XX века, летопись...
Узнать больше
31 мая - День памяти жертв политических репрессий

Лента памяти

Рудный Алтай - 0
«И помнить страшно и забыть нельзя». Под таким красноречивым названием ленту памяти запустила областная специальная и библиотека для незрячих и слабовидящих граждан. Ежегодно 31 мая в Казахстане вспоминают...
Узнать больше
Образование

Статус имеет значение

Рудный Алтай - 0
Повышение статуса педагогов – одно из приоритетных направлений государственной политики. Определены основные пути решения этого вопроса, в числе которых – изменение порядка оплаты труда...
Узнать больше

Газета «Рудный Алтай» зарегистрирована в Комитете госконтроля в области связи, информатизации и СМИ Министерства информации и коммуникаций РК. Регистрационный номер 16059-Г от 07.07. 2016 г.

Контакты

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x