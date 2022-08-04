Стать полиглотом со школьной скамьи

Учащихся школ Усть-Каменогорска приглашают на бесплатные языковые курсы в Школе возрождения культуры и языков народа Восточного Казахстана.

Подробно о работе Школы возрождения культуры и языков народа Восточного Казахстана мы писали почти два года назад. Казалось бы, времени прошло не так много, но с тех пор в деятельности школы произошли разительные перемены…

Начнём с того, что с января этого года учреждение работает под руководством Управления образования ВКО. Напомним, раньше оно действовало при областном управлении по развитию языков. Это значит, что теперь здесь могут обучаться только дети школьного возраста, то есть учащиеся 1–11 классов. Ранее языки здесь осваивало и взрослое население.

– На данный момент в нашей школе обучаются 365 учащихся. С сентября будут проходить различные языковые курсы и кружковые занятия для детей, – рассказала директор Школы возрождения культуры и языков народа Восточного Казахстана Гульжазира Габдуллина. – Во время каникул предлагаем школьникам пройти бесплатные летние курсы казахского и английского языков. Подобный досуг для детей мы организовывали в июне, сейчас идёт набор на августовские занятия. Уроки проводятся два раза в неделю по 40 минут. Обучение проходит в группах численностью не более десяти человек.

С начала учебного года ребята смогут начать изучать не только казахский, русский, английский языки, но и армянский, азербайджанский, корейский, немецкий, чеченский, татарский, белорусский и турецкий. При этом государственный, русский, немецкий, корейский и английский учащиеся могут освоить до уровня B1, B2, а все остальные языки – до базового уровня владения языком, то есть А1, А2.

– Раньше среди жителей особой популярностью пользовались курсы корейского, немецкого и английского языков. С недавнего времени заметила рост интереса учащихся к турецкому языку. Государственный язык находится вне конкуренции, так как большинство родителей, в частности из числа русскоязычного населения, хотят, чтобы их дети знали казахский. Это очень радует, – подчеркнула Гульжазира Габдуллина.

Директор отметила, что в их школе много способных учеников, желающих узнать как можно больше о казахском языке. Среди них Роман Голядкин, Арсений Матвеев из средней школы № 15, Данияр Мамбетпаев из средней школы № 26, Елизавета Егорова, София Агаркова и Арина Веровец из школы-центра дополнительного образования № 29.

– Я говорю по-русски и немного по-казахски. Мне нравится учить казахский язык и ходить в языковую школу, – поделился восьмилетний Рома.

Как следует из самого названия школы, её профиль не ограничивается лишь обучением детей языкам. Ребят также знакомят с культурой разных этносов, раскрывают их интерес к творчеству и искусству. Так, в школе с сентября начнут работу вокально-хоровой кружок, кружок национальных танцев, класс изобразительного и декоративно-прикладного искусства и многое другое.

За годы существования Школы возрождения культуры и языков народа Восточного Казахстана её учащиеся и преподаватели достигли немалых успехов. К примеру, в прошлом году слушательница курсов Равана Ибрагимова завоевала Гран-при областного конкурса «Мемлекеттік тіл – Тәуелсіздік символы» среди представителей этносов, владеющих государственным языком, а на республиканском этапе стала обладательницей номинации.

Также в 2021 году преподаватель школы Тогжан Айтказина заняла первое место на областном конкурсе «Үздік оқытушы» («Лучший преподаватель») имени Ахмета Байтурсынова, а затем третье место – среди педагогов со всей страны. Надеемся, что перемены пойдут только на пользу школе, и новых побед на её счету станет больше.

За дополнительной информацией читатели могут обратиться по номеру 87715387672 (Гульжазира Калдыхановна). Также доступна страница Школы возрождения культуры и языков народа Восточного Казахстана в Instagram – @tildermektebi.

Гульжан Естаева

Фото из архива Школы возрождения культуры и языков народа Восточного Казахстана