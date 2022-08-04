Сотрудники библиотек города Риддера провели акцию на открытом воздухе для маленьких читателей.

Сотрудники отдела рекламы, маркетинга и информации Центральной городской библиотеки им. Н. В. Гоголя совместно с сотрудниками Центральной детской библиотеки вышли из привычных камерных залов и отправились навстречу своим читателям.

«Быть читателем детской библиотеки легко. Запишись, и для тебя откроется удивительный мир книг!» – эти слова стали слоганом оpen-air (акции на открытом воздухе) под названием «Стать читателем просто!».

Во время акции ребятам на детских площадках во дворах домов и в сквере за Дворцом культуры Риддера раздавали закладки и буклеты с информацией об услугах библиотеки, смайлики с загадками и ребусами, закладки-раскраски. Также библиотекари познакомили детей с книгами и журналами, которые есть в библиотеке.

– Детей данная акция очень заинтересовала, – отметили они. – Многие из них изъявили желание посетить библиотеку в ближайшее время.

Ерик Абитов

Риддер