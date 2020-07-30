Старый новый тренер

В июне 2020 года Олег Болякин официально возглавил «Торпедо». Сейчас бывший тренер «Алтая» приступил к работе с главной командой региона. Он рассказал о том, как идет подготовка к сезону, когда хоккеисты выйдут на лёд и чем будут привлекать болельщиков на трибуны.

– Как эпидемиологическая обстановка в стране сказывается на подготовке команды?

– Обстоятельства такие, что мы заложники этой ситуации. Задача тренерского штаба – выровнять эмоциональное состояние хоккеистов и провести хорошую подготовительную работу перед началом сезона. Мы делим игроков по группам и тренируем.

– Когда начнутся ледовые тренировки?

– Планируем в конце июля уже выйти на лёд. Будем работать над тактикой и восстановлением утраченных во время карантина навыков.

– Предсезонные турниры – важный аспект в подготовке хоккеистов, знакомство с соперниками. Есть ли какая-то информация по этому поводу?

– Всё будет зависеть от открытия границ и организации безопасности игроков встречающими сторонами. У нас есть два предложения – турниры в Орске и Санкт-Петербурге. Окончательного решения пока нет.

– Вы довольны комплектованием команды и новыми приобретениями?

– Мы проводили точную селекцию на усиление определённой роли. Взяли качественных хоккеистов. Сохранили и костяк коллектива с привлечением местных игроков. Есть игроки, прибывшие из «Адмирала» (хоккейная команда КХЛ), которые станут примером для команды ВХЛ. У каждого ледового бойца есть своя цель и задача. Мы должны быть как единая семья, чтобы показывать слаженную игру. Я думаю, статистика говорит о том, что подбор хоккеистов прошел качественно.

– «Торпедо» – это целая система. Планируете ли вы усиление команды местными молодыми игроками?

– Естественно, тем более я работал с молодёжкой и следил за играми «Алтай Торпедо». Я уже привлек к тренировочному процессу Семена Богачонка и Эдуарда Михайлова, Захара Пархоменко из фарм-клуба. В сезоне уже будем смотреть и точечно внедрять молодых ребят. Такой опыт показывает хорошую динамику, главное – делать это с умом. Игроки «Алтай Торпедо» должны понимать, что тренеры просматривают их, а тот, кто перерос свой уровень, должен привлекаться в ВХЛ.

– В прошлом сезоне, когда вы работали с «Алтаем», удалось вернуть былую активность на трибуны. Хочется верить, что и в предстоящем сезоне, уже с «Торпедо», вы будете биться за то, чтобы вернуть болельщика под своды Дворца спорта им. Бориса Александрова…

– Хоккей – это спорт для зрителей. Чем лучше играем, тем больше людей приходит на матчи. Болельщики могут простить всё, даже поражение, но они никогда не простят безволие и равнодушие. Только игрой мы можем завлечь народ на трибуны.

– Расскажите о нынешнем тренерском составе?

– Евгения Фадеева я знаю не один десяток лет. Он профессионал своего дела, ответственный и надежный тренер. Романа Медведева ранее я не знал, но мы уже успели поработать вместе. Его подходом к вратарской подготовке я полностью доволен. Дает ребятам интересные упражнения и проводит психологическую подготовку, что очень важно для вратарей.

– Не могу обойти стороной трагический случай, когда во время тренировок погиб Павел Крутий. Можете прокомментировать этот инцидент?

– Мы работаем на пульсовой стоимости. Определенная тренировка подразумевает развитие разных качеств. Каждая нагрузка должна соответствовать частоте сердечных сокращений (ЧСС). На подготовительном этапе я никогда не форсирую события и стараюсь подготовить хоккеистов к большим нагрузкам. Ни один спортсмен не допускается к тренировкам без медосмотра. В этом сезоне были приобретены пульсометры. В случае если ЧСС свыше нормы, нагрузки не повышаются. Самое главное – это не навредить здоровью.

То, что произошло с Павлом, – это чистый непрофессионализм. Глубоко соболезную родным и близким Павла. Надеюсь, что виновные понесут наказание и подобных случаев больше не произойдет.

Камила Ботагамитова

Пресс-служба ХК «Торпедо»