Старты по мировым стандартам

Более 90 сильнейших легкоатлетов из Азербайджана, Армении, Кыргызстана, Украины, Узбекистана и Казахстана выступят в Усть-Каменогорске на VI ежегодном турнире по лёгкой атлетике на призы олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой.

Стоит отметить, что 30 января 2021 года в стенах легкоатлетического манежа пройдёт событие, значимое не только для участников турнира, но и для всех казахстанских поклонников Королевы спорта. Ведь эти соревнования – «жемчужина» легкоатлетического сезона страны.

– Мы рады, что Национальный Олимпийский комитет дал добро на проведение этих стартов, поэтому с нетерпением ждём гостей на земле Восточного Казахстана, – сказала олимпийская чемпионка 2012 года в Лондоне, победительница соревнований серии «Бриллиантовая лига» Ольга Рыпакова. – Этот международный турнир в Усть-Каменогорске состоится уже в шестой раз. Однако отличительной особенностью в нынешнем году, конечно, станет строгое соблюдение санитарных противоэпидемических норм – отсутствие зрителей, онлайн-трансляция, наличие ПЦР-тестов, социальная дистанция, бесконтактное состязание. Безопасность и здоровье – превыше всего!

О масштабности спортивного мероприятия говорит не только количество заявленных легкоатлетов, но и их квалификация. На беговых дорожках и в прыжковых секторах легкоатлетического центра Ольга Рыпакова наравне с казахстанскими чемпионами будут соревноваться сильнейшие соперники из других стран.

Что касается программы, мужчин и женщин ждут различные дистанции и виды прыжков. Но, конечно, особое внимание будет приковано к сектору, где пройдут состязания по тройному прыжку. Ведь именно этот вид является коронным для самой титулованной легкоатлетки Казахстана Ольги Рыпаковой, которая будет наблюдать за ходом турнира.

– Старты выявят новые имена и отличные результаты, – добавила Ольга Рыпакова. – Мы также гордимся, что турнир, ставший традиционным, пройдёт согласно международным требованиям и стандартам, с применением современного оборудования.

Отметим, что 22-24 января состоится чемпионат Республики Казахстан в помещении среди старших юношей U18, а в феврале пройдёт целый ряд стартов. Например, чемпионаты РК в помещении среди младших юношей, юниоров и взрослых участников.

Елена Пашке

Фото из архива редакции