В Казахстане 23 сентября стартовало выдвижение кандидатов на президентские выборы, оно продлится до 18.00 11 октября. Выборы состоятся в воскресенье, 20 ноября 2022 года.

В Центральной избирательной комиссии рассказали о требованиях к кандидатам.

Кандидатом в Президенты Казахстана может стать гражданин РК по рождению, имеющий высшее образование, проживающий на территории республики последние 15 лет, старше 40 лет, свободно владеющий государственным языком. Кроме того, необходимо иметь опыт работы на госслужбе или на выборных должностях не менее 5 лет.

ЦИК не зарегистрирует кандидата, который признан судом недееспособным; содержится в местах лишения свободы по приговору суда; имеющих судимость, которая не погашена или не снята; лиц, вина которых в совершении коррупционного преступления признана судом.

Проверка документов кандидатов займет в ЦИК пять дней с момента предоставления. Это выписки из протокола заседания высшего органа республиканского общественного объединения о выдвижении кандидата; заявление кандидата о согласии баллотироваться; документ, подтверждающий внесение кандидатом избирательного взноса.

В ЦИК рассказали, что все кандидаты в Президенты Казахстана могут получить на агитацию ориентировочно по 10 миллионов тенге. Формирование сметы расходов ещё не окончено. Затраты предусматривают выступления по телевидению, на радио, в печатных СМИ. А также аренду помещения, транспорта. Целевое расходование средств будет контролироваться.

За ненадлежащую предвыборную агитацию кандидата могут снять с регистрации. Запрещено предоставление избирателям бесплатно и на льготных условиях товаров, услуг, ценных бумаг, проведение лотерей, благотворительных акций, выплата денег, предоставление различных товаров, за исключением бесплатной раздачи печатных материалов, флажков, значков.

Айгуль Биданова

Фото из открытых источников