Стартовал парад языков

Ежегодно по инициативе областного управления по развитию языков в регионе проводится месячник «Парад языков». В этот раз мероприятие приурочено к 30-летию Независимости Республики Казахстан.

По словам руководителя Управления по развитию языков ВКО Розы Толемысовой, цель месячника – реализация государственной языковой политики, развитие государственного языка, укрепление единства нации.

– В нашем регионе проживают представители более ста национальностей. Мероприятия, проводимые в рамках «Парада языков», будут способствовать сохранению их языка и культуры, а также расширению сферы применения государственного языка, – отметила Роза Толемысова.

При этом все мероприятия осуществляются по специально утверждённому плану. В их числе месячник «Сәтті жарнама», акция-челлендж по чтению книг на казахском языке среди молодёжи, онлайн-акция чтецов «Өлең сөздің дүлдүлі – Жамбыл ақын», посвящённая 175-летию Жамбыла Жабаева, неделя языков представителей разных национальностей, Дни открытых дверей в этнокультурных объединениях при Домах дружбы. Также одним из важных событий стала республиканская акция «Я говорю по-казахски», которая была организована Комитетом языковой политики Министерства образования и науки РК.

В целом, в рамках месячника в области запланировано проведение 256 мероприятий различного формата, 147 из них будут организованы в онлайн-формате в связи с карантинными ограничениями. На сегодняшний день в соответствии с планом в городах и районах области проведено 54 мероприятия, 20 из которых прошли онлайн. В них приняли участие 1322 человека.

Как отмечают в управлении, особенность «Парада языков» заключается в том, что мероприятия организуются в течение месяца в детских садах, школах, учебных заведениях, этно-культурных центрах, культурных учреждениях, государственных и частных предприятиях в каждом районе и городе области с привлечением всех специалистов.

Во время месячника «Сәтті жарнама» специалисты Управления по развитию языков ВКО выезжали на рейды, осуществляли контроль за правильностью написания визуальной информации и рекламных текстов на объектах, объявления остановок в общественном транспорте. Вместе с тем они проводили встречи в аптеках, поликлиниках, предприятиях общественного питания, призывали граждан не нарушать требования Закона «О языках в Республике Казахстан», рекомендовали использовать в работе разговорники, охватывающие различные темы: «В гостинице», «В общественном транспорте», «В торговом центре», «В банке», «На почте» и другие.

Нужно сказать, что в марте, мае, августе этого года специалисты управления провели 62 рейда в рамках месячника «Сәтті жарнама». Рейдами были охвачены 286 объектов, в том числе 40 торговых домов, супермаркетов, магазинов, 23 салона, восемь спортивных учреждений, 16 ресторанов, 44 кафе и 33 единицы общественного транспорта, шесть гостиниц и 45 аптек, 12 стоматологий, 23 АЗС и т. д.

В результате 110 владельцев различных объектов скорректировали визуальную информацию и рекламу в соответствии с требованиями закона. В городах и районах созданы мониторинговые группы «Тіл қорғандары», которые проверяют правильность написания текста рекламной и визуальной информации на объектах, являющихся субъектами предпринимательства. Группами проверено 3060 объектов, по итогу исправлено 2800 рекламных текстов. Помимо этого, по всей области действует специальная «горячая линия». Используя мессенджер WhatsApp, предприниматели могут отправлять на проверку специалистам свои рекламные тексты.

Для осуществления профилактики нарушений требований Закона «О языках в РК», разъяснения способов устранения допущенных ошибок был одобрен проект меморандума о двустороннем сотрудничестве между Палатой предпринимателей ВКО и областным управлением по развитию языков. Также в целях обеспечения доступности получения информации на государственном языке при оказании услуг гражданам в медицинской сфере Управлением по развитию языков ВКО заключён трёхсторонний меморандум о сотрудничестве между Департаментом Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК по ВКО и проектным офисом «Шығыс – адалдық алаңы».

В рамках реализации меморандума проведена встреча руководства аптечных сетей Усть-Каменогорска и Департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК по ВКО на платформе ZOOM, где даны разъяснения о необходимости соблюдения требований Закона «О языках в Республике Казахстан» и предусмотренной в нём ответственности. Отмечено, что работники аптек могут на бесплатной основе пройти курсы по обучению государственному языку в Восточно-Казахстанском лингвистическом центре. Подобные встречи прошли во врачебной амбулатории «Денсаулық», городской поликлинике № 2 и клинике «Евромед». Добавим, многие сотрудники этих медицинских организаций записались на бесплатные языковые курсы.

Итоги месячника «Парад языков» будут подведены 5 сентября – в День языков народа Казахстана и в день рождения государственного деятеля, реформатора национальной письменности, основателя казахского языкознания и литературоведения Ахмета Байтурсынова. В ходе заключительного мероприятия будут награждены граждане, внёсшие большой вклад в реализацию государственной языковой политики.

Гульжан Естаева, по заказу Управления по развитию языков ВКО

Фото Управления по развитию языков ВКО