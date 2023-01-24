Вчера в Восточном Казахстане, как и во всей стране, началась кампания по легализации иностранных автомобилей.

По данным пресс-службы филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по ВКО только в первый день с заявками обратились более 150 человек, и 90 из них уже получили одобрение на первом этапе.

В пресс-службе МВД РК сообщили, что легализации подлежат легковые машины, небольшие грузовики, малые и средние автобусы, в том числе и праворульные транспортные средства, ввезённые гражданами Казахстана. Одно из важных условий – авто должно быть снято с учёта на месте прежней регистрации. Легализация продлится до 23 июня 2023 года. На данный момент зарегистрировать новый, теперь уже казахстанский номер удалось двум жителям ВКО. Отказ в легализации получают те, кто не прошли проверку по таможенным сведениям и не имеют информации о ввозе транспортного средства в страну.

– Я воспользовалась этой уникальной возможностью, которую предоставило нам государство, – говорит Анастасия Кузьмичёва. – Свой автомобиль я привезла из Российской Федерации в 2022 году и наконец-то смогла его узаконить.

Как сообщают специалисты филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по ВКО, в случае положительного решения о легализации владельцу авто необходимо будет заплатить 200 000 тенге за первичную регистрацию, 4 313 тенге составит госпошлина за техпаспорт и 9 660 тенге за государственный номер. После чего в СпецЦОНе владельцу нужно будет сдать оригинал документа, подтверждающий право собственности на авто и иностранный технический паспорт. В пресс-службе ЦОН ВКО отметили, что заявки начали поступать уже в первый день кампании по легализации.

Дарья Штейн